Man bekent stelen collectepot van zieke Quinten (12)

Het was zo goed bedoeld: in de Zeeman in Vlissingen stond een collectepot voor de ernstig zieke Quinten uit het Zeeuwse Oost-Souburg. Maar een 45-jarige man uit Vlissingen greep zijn kans en stal de inhoud van de pot.

Het was dinsdagmiddag toen de goed gevulde collectepot uit de winkel werd gestolen. De man was duidelijk te zien op camerabeelden. Een van de medewerkers deelde het bericht op Facebook. „Zou de meneer die net een potje geld gestolen heeft bij de Zeeman in Vlissingen centrum dit gelijk terug willen brengen! Je staat prachtig in beeld ‘vriend'”, schrijft de medewerkster.

Aanhouding

Gister is de man aangehouden, zo meldt Omroep Zeeland. De politie meldt op Twitter dat de man heeft bekend. De buit is volgens de politie nog niet terecht.

Op 16 juni vond iemand het nodig om in een winkel in #Vlissingen een collectebus te ontvreemden die bestemd was voor een ernstig ziek kind. Gisteren hielden we een 45-jarige Vlissinger aan in deze zaak. Hij heeft een bekennende verklaring afgelegd. — Politie Zeeland (@Politie_Zeeland) June 20, 2020

Online collectepot

Quinten (12) heeft een kwaadaardige bottumor en ligt in het ziekenhuis in Rotterdam voor chemotherapie. „Het gaat ons echt aan het hart wat hen nu allemaal overkomt”, schrijven de buren van de jongen bij een crowdfunding. Ze hadden daarom op meerdere plekken collectepotten neergezet en waren daarnaast een online doneeractie begonnen om het gezin, „dat het financieel niet makkelijk heeft”, te helpen.

„Ook Quintens moeder is de afgelopen jaren ernstig ziek geweest. Ze heeft meerdere tia’s gehad en zit in een rolstoel. Door een donatie te doen kunnen we samen zorgen dat Martin en Irma zich volledig kunnen richten op Quinten”, schrijven ze bij de doneeractie.

De actie heeft inmiddels al meer dan 40.000 euro opgehaald.

