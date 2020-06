Brabantse praalwagens worden nu met LEGO-steentjes gebouwd

De jaarlijkse Brabantsedag in Heeze valt door corona in het water. Nu gaan de wagenbouwers, geïnspireerd door LEGO Masters, met LEGO aan de slag. 15.000 steentjes krijgt elke groep en het resultaat wordt vanaf september tentoongesteld.

Dat ze nu weer los kunnen met bouwen, betekent heel goed nieuws voor de Brabantse bouwers. „Ben je wagenbouwer, dan ben je fanatiek wagenbouwer. Het Brabantsedag-bloed kruipt waar het niet gaan kan.” Johan Doezé is secretaris van Stichting Vrienden Wagenbouwers en daarnaast lid van de Lambrekvrienden, een van de zestien wagenbouwersgroepen.

Hoogtepunt

De Brabantsedag in Heeze is al ruim 60 jaar elk jaar weer het hoogtepunt voor vele Heezenaren. Niet alleen trekt de grote theaterparade jaarlijks veel bezoekers die zich vergapen aan de praalwagens, voor de bouwers zelf betekent de voorbereiding de mooiste tijd van het jaar, met de optocht als kers op de taart. „Het halve dorp is met de bouw gemoeid en het hele dorp is Brabantsedag-minded. We leven allemaal naar die laatste zondag van augustus toe.”

Het grootste verschil met carnavalsverenigingen is trouwens dat de wagenbouwersgroepen groter zijn: tussen de 150 en 190 man -„die van ons bestaat uit 193 mensen”-. „Miljoenen manuren aan bouwkrachten zit elk jaar in al onze wagens, het is ons jaarlijkse levensdoel.”

Potverdorie!

Dus toen de dag, evenals alle andere evenementen, in corona viel, kwam dat „keihard” aan, zegt Doezé op z’n Brabants. „Potverdorie! appten we elkaar. De teleurstelling was groot, vanaf de eerste week van november zijn we er al mee bezig. We waren al een aardig eind in de creatie van hoe het eruit zou komen te zien, de schetsen en tekeningen waren al af.” Normaal gesproken gaan in juni „de tenten de lucht” in, waaronder avond na avond wordt gebouwd aan de wagens. En na afloop is er altijd tijd voor een biertje, „die afterparty’s maken het extra gezellig, met z’n allen lekker ouwe koeien uit de sloot halen.”

Maar bij de pakken neerzitten, zit niet in het dna van de Heezenaren. Geïnspireerd door het populaire programma LEGO Masters, besloten ze iets te doen „dat nog nooit vertoond” is. „We zijn met de eigenaar van Intertoys en andere lokale ondernemers in Heeze in gesprek gegaan.” Met 240.000 steentjes en „een stukje sponsoring” als resultaat. Je hoort Doezé gewoon glimlachen, aan de andere kant van de lijn. „We kunnen nu weer van start.”

‘Minder echtscheidingen’

Volgende week worden de blokjes uitgereikt, „Maar we willen daar in verband met de RIVM-richtlijnen niet te veel ruchtbaarheid aan geven. Wel gaan we alle groepen dan vragen wat ze definitief gaan bouwen.”

En dan kan het anderhalvemeterbouwfeest beginnen. Doezé: „We hopen dat we door deze actie ook die gezellige avondjes weer mee kunnen pikken en zo de saamhorigheid binnen de groepen vast kunnen blijven houden.” Want door het intensieve project ben je drie maanden „van huis af”, legt hij uit. Het zal dus vele huwelijken redden, voorspelt hij met een dikke knipoog. „Voor heel veel van ons geldt: Drie maanden niet bouwen? Dat wordt een echtscheiding!”

Lievelingswagens

Er wordt nu dan wel niet gebouwd met hout, kunststof en papier, wel met LEGO-stenen en de opdracht die de organisatie mee heeft gegeven: bouw iets dat de afgelopen 62 jaar op de weg is gebracht. In de praktijk zal dat betekenen dat de lievelingspraalwagen van de verschillende groepen uit de afgelopen zes decennia in kleine blokjes zal worden nagebouwd.

Zijn groep, de Lambrekvrienden, gaat waarschijnlijk voor de Toetertocht, van een paar jaar geleden. Hij glundert ervan, dwars door de telefoon heen, als hij het verhaal vertelt.

Ze beeldden toen een rit op de motor met mensen met het Syndroom van Down uit. „Twintig downies deden ook mee in de optocht, ze zaten in motoren die in schommels op en neer bewogen.” De motoren leken zo echt dat toeschouwers zich afvroegen hoe ze die erop hadden gekregen, „dan weet je dat je het goed hebt gedaan, het zit voor altijd in ieders geheugen gegrift.” Nog steeds gaan ze een paar keer met jaar met „de downies” op pad, vriendschappen voor het leven zijn ontstaan.”

Tentoonstelling

Of 15.000 stenen per wagen genoeg zijn? Hij moet even lachen. „Nou, laat ik het zo zeggen: je kunt er een praalwagen van een bij een bij een maken. En dat is best groot, hoor, in LEGO-stenen.”

De LEGO-wagens worden vanaf 30 augustus tentoongesteld bij diverse winkeliers en bedrijven in het centrum van Heeze en zijn de hele maand september te zien.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.