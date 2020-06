5 nieuwigheden die Apple heeft gepresenteerd tijdens online event

Op dit moment is WWDC20 in volle gang. Tijdens dit evenement presenteert Apple allerlei nieuwigheden. Wij zetten het voor je op een rijtje.

Apple organiseert elk jaar het WWDC, oftewel Worldwide Developers Conference. Tijdens het evenement voor softwareontwikkelaars worden nieuwe producten en software gepresenteerd. Dit jaar was het voor het eerst een compleet online evenement vanwege de coronacrisis. Wij zetten de meest opvallende details voor je op een rijtje.

iOS 14 en iPadOS 14

Tijdens de WWDC20 Keynote heeft Apple haar nieuwe besturingsprogramma’s gepresenteerd. Misschien wel de meest opmerkelijke toevoeging zijn widgets. Deze waren al jarenlang beschikbaar op Android-telefoons, maar kunnen bij de eerstvolgende versie ook op de iPhone en iPad worden gebruikt. Vanaf juli gaat het nieuwe besturingssysteem in beta en vanaf de herfst van 2020 is het voor het grote publiek beschikbaar.

WatchOS 7

Naast een nieuw versie van het besturingssysteem voor de iPhone en iPad komt het ook met een nieuwe versie voor de Apple Watch. Tijdens WWDC20 laat het bedrijf weten dat er nieuwe wijzerplaten beschikbaar zijn en wordt navigatie op de fiets mogelijk. Ook is er nog meer aandacht voor gezondheid. Zo zijn er nieuwe oefeningen in de workout-app en komt het met een slaap-app genaamd Sleep. Om je slaap te meten moet je wel ‘s nachts de telefoon aanzetten.

MacOS 11

Natuurlijk kan een besturingssysteem voor de computers niet achterblijven. Het is geen 10.16, maar een 11.0, wat betekent dat het een nieuwe versie is met een flinke lading nieuwe functies. Zo gaat het ontwerp en geluid compleet op de schop. Zo ziet de Finder er grafisch anders uit en zijn geluiden geremasterd en vernieuwd. Net als bij de iPhones komen er ook widgets beschikbaar in iOS. Het doe van MacOS 11 is dat de besturingssystemen van Mac, iPhone en iPad dichter bij elkaar komen.

Apple stapt over op eigen chips

Het hing al een tijdje in de lucht, maar tijdens WWDC20 laat Apple eindelijk weten over te stappen op eigen ARM-chips. Nu gebruikt het bedrijf nog die van Intel, maar dat gaat dus veranderen. Het bedrijf maakt al eigen chips voor de iPhone en laat weten dat de prestaties van de toestellen 100 keer beter zijn geworden. Met de nieuwe ARM-chips hoopt het bedrijf dit ook te bereiken voor de Mac en Macbook. Ze moeten krachtiger en tegelijkertijd zuiniger zijn. De transitie van Intel naar eigen chips zal echter wel twee jaar duren.

Verbeteringen voor de AirPods (Pro)

Tijdens de WWDC 20 is ook duidelijk geworden dat AirPods (Pro)-bezitters de nodige updates kunnen verwachten. Zo moet het makkelijker worden om van apparaat te wisselen waarmee je jouw AirPods hebt verbonden. Ook gaan de oortjes surround sound ondersteunen. Hierdoor hoor je tijdens een film dus het geluid om je heen.

