Al 100 jongeren spelen ‘boter kaas en eieren’ met ouderen op het raam

De eerste beelden van jeugd met ouderen die boter, kaas en eieren spelen op een raam, doken eind mei op. Inmiddels zijn bij een spelletjesinitiatief meer dan honderd jongeren aangesloten en wordt in het hele land het oeroude boter, kaas en eieren gespeeld.

En niet alleen dat. Er blijkt veel meer op spelgebied te kunnen ‘op raamgebied’.

Eenzaamheid was er al en is er ook straks nog

Dat jongeren en ouderen het tegen elkaar opnemen via het raam en zo op een veilige manier samen plezier te maken, is een intiatief van 10.000 Hours en festivalorganisator ID&T. Vera Donkers is van 10.000 Hours, dat – vaak in samenwerking met festivals als Mysteryland en Welcome to the Future – maatschappelijke evenementen organiseert voor mensen waarvoor zo’n festival bezoeken niet vanzelfsprekend is. De organisaties hebben door corona veel minder te doen en besloten daarom de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen aan te gaan. Donkers: „Eenzaamheid die er voor corona overigens ook was en ook na corona nog zal bestaan, dat moeten we niet vergeten.”

#Boterkaaseneieren is de naam

#Boterkaaseneieren, zoals het initiatief simpelweg wordt genoemd, stimuleert ontmoeting en verbinding tussen generaties door simpelweg spelletjes te spelen met elkaar. Donkers: „De jonge deelnemers volgen een creatieve online workshop waarin zij elkaar leren kennen en in groepjes hun spellen vormgeven. Dat zorgt ook al voor onderlinge verbinding. Met de speciale toolkit die zij thuis gestuurd krijgen (met onder meer een t-shirt met opschrift boter, kaas en eieren, een stift en plakkers voor op het raam, red.), zijn ze helemaal voorbereid om op een veilige manier plezier te maken met ouderen via het raam.”

Boter, kaas en eieren spelen, daarvoor hoef je geen online workshop te volgen natuurlijk. Maar tijdens de online meetingen bleek dat je voor het raam veel meer kunt spelen dan alleen boter, kaas en eieren. „Nou en of”, klinkt Donkers enthousiast door de telefoon. „Ik dacht nu zijn we er wel een keer, maar het lijkt wel oneindig. Inmiddels wordt er voor de ramen ook Hints gespeeld, Wie ben ik?, Wat ben ik?, Kamertje verhuur en zelfs Pim Pam Pet. Als de oudere waartegen wordt gespeeld iets nodig heeft, wordt het eerst door de brievenbus gedaan.”

Waardevol om iets voor de ander te doen

Even plezier maken is natuurlijk één, maar de gedachte achter #Boterkaaseneieren (ook te vinden op Instagram) is een belangrijke ‘twee’. „Nu het leven voor de meeste mensen stukje bij beetje weer op gang komt, is het des te belangrijker om niet te vergeten dat veel ouderen en kwetsbare mensen nog steeds veel alleen zijn. Zoveel mogelijk mensen worden geïnspireerd om mee te doen in de strijd tegen eenzaamheid en te ervaren hoe leuk en waardevol het is om iets voor een ander te doen.”

Naar welke ouderen gaan de jongeren eigenlijk? Vera Donkers: „Dat kan iedereen zijn. Ik kan wel steeds bij mijn opa en oma voor het raam gaan staan, maar misschien zijn er in de buurt wel veel meer ouderen die het leuk om een spel te spelen. Als 10.000 Hours hebben wij een netwerk met zorginstellingen, maar tegen jongeren die meedoen zeg ik ‘ga vooral zelf op zoek’. Ken je geen ouderen? Vraag in je vriendenkring of zij mensen weten. Durf gewoon eens aan te bellen. En kom je er echt niet uit, dan zullen wij hen helpen om een ontmoeting op een veilige manier te regelen.”

