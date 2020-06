Kermisexploitanten protesteren massaal in Den Haag, ME staat paraat

Demonstranten in kermiswagens trekken vandaag massaal richting Den Haag voor een protest op het Malieveld. De kermisexploitanten demonstreren, omdat ze het er niet mee eens zijn dat kermissen tot ten minste 1 september verboden zijn wegens het coronavirus.

Vanaf onder meer de A12, A13 en A4 zijn demonstranten vanmorgen in groten getale met hun kermiswagens naar het Malieveld getogen. De politie twitterde dat de actievoerders kun kermiswagens konden parkeren bij het ADO Stadion. Vijf pendelbussen stonden daar klaar om de actievoerders naar het Malieveld te brengen. De politie vraagt kermisexploitanten inmiddels om niet meer naar Den Haag te komen voor het protest.

150 wagens en attracties

De gemeente Den Haag wilde aanvankelijk maximaal tien kermisvoertuigen toestaan op het Malieveld en dat andere voertuigen geparkeerd zouden worden bij het ADO stadion. Maar de betogers stelden direct er met 150 wagens en attracties heen te willen. De gemeente liet vervolgens meer wagens van kermisexploitanten toe bij het bekende nationale demonstratieveld. Dat werd besloten vanwege de drukte. De wagens moesten zich eerst melden bij het stadion van ADO Den Haag en kregen onder begeleiding van de politie een plek op het Malieveld.

Vanwege de drukte riep de politie eerder op donderdag al op niet meer naar de demonstratie te komen. Zo werd de A12 bij Nootdorp afgesloten vanwege kermisexploitanten die daar met hun voertuigen reden. Bij de afslag Ypenburg van de A12 stond rond het middaguur een stoet kermiswagens stil op de snelweg. Een aantal kermisexploitanten dat wil meedoen aan de demonstratie houdt zich volgens de politie niet aan de gemaakte afspraken.

(2/2) Een aantal kermisexploitanten weigerden om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Hierop hebben onze collega’s meerdere keren gevorderd om weg te gaan, waaraan niet werd voldaan. #kermisprotest — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) June 11, 2020

Volgens een politiewoordvoerder weigeren de kermisexploitanten aanwijzingen op te volgen. Een aantal van de demonstranten is op het wegdek gaan zitten en claimt dat ze „telefonisch in gesprek zijn met de politie op het Haagse Malieveld”. Ook in de andere richting, naar Utrecht, is de A12 bij Den Haag afgesloten. De Mobiele Eenheid staat op de A12 paraat om eventueel in te grijpen. Tegen één uur vanmiddag kwam de kermisstoet op de A12 weer in beweging.

