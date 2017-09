'Oudste kat' op 32-jarige leeftijd overleden

Het is altijd verdrietig wanneer een huisdier overlijdt, maar voor de baasjes van de Britse kat Nutmeg is het overlijden van hun huisdier extra verdrietig. De kat werd maar liefst 32 jaar oud. Hij zou met die leeftijd de oudste kat ter wereld zijn, meldt Daily Mail.

In mensenjaren werd de kat zo'n 145 jaar oud. Niet gek dus dat het dier last had van ademhalingsproblemen en uiteindelijk bezweek aan een hartkwaal. Baasjes Liz en Ian Finlay brachten Nutmeg nog naar de dierenarts, maar dat mocht niet meer baten. Ze moesten de geliefde kat laten inslapen.

De Finlays zijn ontzettend verdrietig door het verlies van Nutmeg. Het koppel adopteerde de kat in 1990 nadat ze hem in hun tuin vonden. Het dier was toen vijf jaar oud, wat betekent dat hij zo’n 27 jaar bij de familie woonde. „Ik kan niet beschrijven hoe erg we hem missen. Hij laat een groot gat in onze levens achter”, zegt Ian.

‘Oudste kat’

Nutmeg stond bekend als de oudste kat ter wereld. Hij nam deze titel volgens het Guinness World Recordboek over van een 26-jarige kat genaamd Corduroy. Dat was niet vanzelfsprekend, want Nutmeg was in 2015 al eens in levensgevaar. Hij kreeg een beroerte maar herstelde wonder boven wonder na behandeling in een dierenziekenhuis in Newcastle.

De dierenarts van Nutmeg, Jason Atherton, onderschrijft nog eens hoe bijzonder de hoge leeftijd van Nutmeg was. „Ik zie steeds vaker katten van een jaar of 20, 21 voorbij komen. Maar Nutmeg was gemiddeld tien jaar ouder dan deze katten en dus een uitzondering.”

Katten worden volgens de dierenarts steeds ouder dankzij betere voeding en verzorging. „Nutmeg was duidelijk erg geliefd anders had hij deze leeftijd nooit gered”, besluit Atherton.