Gespreid examen doen: een voordeel of juist niet?

„Ik was 18 toen mijn ouders gingen scheiden. Mijn vader bleek een affaire te hebben, voor mijn moeder was dat een breuk in het vertrouwen. Ik weet het nog als de dag van gisteren, woedend was ik”, vertelt Yannick La Gordt Dillié (26) aan Metro. „Het vertrouwen in mijn vader was ik kwijt, ik wilde hem een hele tijd niet zien.”

Per jaar maken duizenden kinderen in Nederland een scheiding mee. In 2016 ging dit om maar liefst 53.000 kinderen. Momenteel woont dertig procent van de vijftienjarige kinderen niet meer bij beide ouders, terwijl dit eind jaren ’90 nog om twintig procent ging, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit terwijl een scheiding een enorme impact heeft op de kinderen. „Als je als ouders de handtekening onder de scheidingsconvenant zet, is het lot van de kinderen ook meteen bezegeld”, vertelt gezinscoach en mediator Gideon de Haan tegen Metro.

Hoe de scheiding ook in zijn werk gaat, voor kinderen is het altijd lastig. „Als kind wil je geen partij kiezen”, vertelt de Haan. „Je wil allebei je ouders blijven houden en het met allebei de ouders leuk hebben.” Maar midden in een scheiding kan het er nogal onvriendelijk aan toegaan. „Dat doet de kinderen pijn. Mensen denken vaak dat kinderen heel veerkrachtig zijn en dat ze er vrij snel weer bovenop komen, maar kinderen worden zomaar tot deze situatie gedwongen.”

Pijnlijke momenten

„Ik had jarenlange herinneringen aan ons hechte gezin”, vervolgt Yannick. „Dat maakte het extra pijnlijk voor me. Niet meer samen naar verjaardagen, toffe dingen doen, aan de eettafel zitten. Wat mensen vaak vergeten is dat het pijnlijkste niet de scheiding zelf is, maar vaak wat er daarna gebeurt.”

„Duidelijke afspraken en je daaraan houden is het belangrijkst”, vertelt de Haan. „De belangen en wensen van de kinderen horen centraal staan. Je moet zorgen dat er voor kinderen weinig verandert. Eigenlijk moeten ze op dezelfde school blijven, dezelfde sport blijven beoefenen en dezelfde vrienden houden. En vooral: als ouder moet je niets beloven wat je niet waar kunt maken.”

Je vader als vader zien

„Ik merkte dat ik hulp moest zoeken om de scheiding te verwerken”, vertelt Yannick verder. „Dat lukte al door voetbal en doordat ik mijn gevoel opschreef.” Hij schreef blogs voor Villa Pinedo, de plek voor kinderen van gescheiden ouders. Ook ging hij in gesprek met een psychologe. „Ik leerde mijn vader niet meer te beoordelen als partner van mijn moeder, maar als vader.”

Yannick: „Ik heb nu een betere band met mijn vader dan ooit tevoren. Ik zie hem soms drie of vier weken niet, maar zodra we elkaar zien, is het altijd goed. Dan kijken we elkaar nog weleens aan en zie ik dat hij hetzelfde denkt als ik: wat ben ik blij dat we nu zo goed met elkaar omgaan.”