Speurkatten, een Formule1-rotonde en onderzoekers in een dino-nest: 1 april!

1 april! De dag van grappen en grollen is aangebroken. Ook dit jaar zijn er in aanloop naar 1 april mensen in de maling genomen. Bijvoorbeeld met een nieuwe tulpensoort die bestand is tegen toeristen, een speurkat die gaat werken voor de douane en een rotonde voor de Formule 1.

Metro zet een selectie van de leukste 1 april-grappen van dit jaar op een rij.

Een greep uit 1 april-grappen

Zo zou advies- en ingenieursbureau Prommenz de afgelopen periode te hebben gewerkt aan de „allereerste rotonde in de Formule 1″. Volgens Prommenz bevordert de rotonde de verkeersveiligheid en geeft het de coureurs de mogelijkheid om tegenstanders „op een geheel nieuwe manier in te halen. Hierdoor worden de races nog spectaculairder.”

De douane beleeft vandaag naar eigen zeggen een „wereldwijde primeur” met een pilot met het inzetten van speurkatten. De douanekatten zijn speciaal getraind en hebben volgens hun nieuwe werkgever ook een voordeel ten opzichte van honden: ze zijn leniger en wendbaarder, waardoor ze makkelijker tussen koffers kunnen kruipen.



Dino’s en Carnaval Festival

De Universiteit Leiden heeft nieuw onderzoek aangekondigd naar dinosauriërs, waarbij twee onderzoekers voor drie maanden in een nagebouwd nest van de oviraptor gaan wonen. Dit was een dinosauriër met een snavel en veren die lijkt op een vogel. De twee onderzoekers zullen hun eigen eten bij elkaar moeten zoeken in het wild en om de beurt eieren uitbroeden. „Het is duidelijk dat het grote publiek dinosaurussen relevant en belangrijk vindt. Als faculteit kunnen we dit niet langer negeren.”

Volgens de Efteling krijgt de attractie Carnaval Festival een nieuw, sneller geluid. Hiervoor wordt samengewerkt met dj’s. Bram van Sprang, audio engineer zegt: „Om de ritbeleving helemaal af te maken, hebben we nieuwe gondels ontworpen met ingebouwde speakers. Zo kan de gast niet alleen de muziek horen, maar ook voelen. Uiteraard hebben we ook het tempo van Carnaval Festival afgesteld op de nieuwe muziek”, aldus het themapark op 1 april.

De gewone burger kan naar de maan! Of toch niet?

Als je ooit naar de maan had willen gaan, heeft CheapTickets.nl je vandaag te pakken met een neppe aanbieding. Zij ‘bieden’ vanaf het voorjaar van 2024 vliegtickets naar de maan aan voor de ‘gewone burger’. Voor prijzen vanaf 35.670 euro kunnen mensen in de New Shepard plaatsnemen, die bestaat uit een draagraket en een capsule voor zes mensen. „Passagiers worden voorbereid en getraind, maar er gaan geen professionele astronauten mee.”



Aan 1 april-grappen geen genoeg

Roken op campus is een probleem. De UvA start daarom in het licht van 1 april een proef met intelligente drones die het rookverbod kunnen handhaven. Ze detecteren sigarettenrook en kunnen „op basis van actuele windmetingen, geo-fencing technologie en gezichtsherkenning bepalen waar en bij welk target de rook precies vandaan komt.” Met een precisiespuit in de drone wordt de sigaret in de mond van een student of medewerker vervolgens gedoofd.

Daarnaast heeft het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) samen met een onderzoeksinstituut een tulp ontwikkeld die resistent is tegen de mens. „Nederlandse bloemen zijn wereldberoemd en jaarlijks brengen dan ook miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland een bezoek aan de Nederlandse bollenvelden. Bezoekers hebben vaak niet door dat ze onbewust schade veroorzaken aan de velden zodra ze deze betreden.” 1 april!