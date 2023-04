Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Van 60 uur werken en een burn-out, tot ondernemer’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 33-jarige Astrid, die na een burn-out het roer flink omgooide.

Naam: Astrid

Leeftijd: 33

Beroep: Business coach

Woonsituatie: koopwoning, samenwonend met verloofde en kinderen

Nettomaandsalaris: 3000 tot 3500 euro

Werd er vroeger thuis over geld gesproken?

„Ja zeker. Ik kom uit een arbeidersklasse gezin. We hadden het niet breed, maar zaten ook niet helemaal aan de onderkant van de samenleving. We moesten wel voorzichtig zijn met geld. Mijn vader werkte keihard, zes dagen per week. Mijn moeder was thuis. Er waren nogal sterke opvattingen bij ons thuis over geld. Er werd bijvoorbeeld gezegd: als je met weinig geld geboren bent, is het lastig om rijk te worden. Of: voor geld moet je hard werken. Geld groeit niet aan de bomen. En mensen met geld werden rijke stinkerds genoemd.

Bij ons thuis waren er geldzorgen en er was ook spanning rondom geld. Mijn moeder is ook een tijd alleen geweest met mij. Mijn vader is eigenlijk mijn stiefvader. Bij alles wat we wilden ondernemen of aanschaffen moest toch wel de vraag worden gesteld: kunnen we dit wel doen? Als ik zelf iets wilde kopen of krijgen dan moest ik daar echt voor sparen. En er werd ook gewoon uitgesproken dat er niet genoeg geld voor was, als ik ergens om vroeg.”

Wat deed dat met jou als kind?

„Ik kon niet hetzelfde als vriendjes en vriendinnetjes op school en als kind kan dat lastig zijn. Merkkleding, dat zat er bijvoorbeeld echt niet in. Op de middelbare school werd er een wintersportreis aangeboden, maar dat heb ik thuis dan niet eens voorgesteld, hoewel ik het wel graag had gewild. Mijn ouders gunden mij alles en wat ze konden missen hebben ze aan mij besteed. Maar voor zo’n wintersport hadden ze dan echt krom moeten liggen, wat voor mij zelf dan niet comfortabel voelde. Dus dan vroeg ik er niet om.”

Hoe keek jij naar geld toen je ouder werd?

„De financiële overtuigingen die ik van huis uit heb meegekregen zaten diep geworteld. Op mijn 14e ging ik werken in de supermarkt en later in de snackbar. Ik heb altijd baantjes gehad en uiteindelijk ben ik in de corporate business beland. Eerste via een uitzendbureau en later meer richting de consultancy. Ik werkte knetterhard. Weken van 60 à 70 uur waren we mij niet vreemd en ik wilde altijd beter worden. We werkten met een bonusstructuur, dus ik kon flink extra geld verdienen. Onbewust was dat voor mij heel belangrijk. En ik had altijd gezien: als je veel geld wil verdienen, dan moet je daar hard voor werken.”

Ben je na de middelbare school blijven werken?

„Ik heb bewust gekozen voor deeltijdstudie bedrijfskunde, waardoor ik kon werken en studeren tegelijkertijd. Daardoor heb ik ook geen geld geleend, wat heel fijn is. Hoewel ik vind dat je risico’s ook niet te veel moet mijden. Soms is het nodig om geld te lenen om uiteindelijke doelen te behalen. Soms horen risico’s bij een moedig besluit.”

Hoe was het om zo hard te werken?

„Dat ging lang goed, totdat ik 2018 in een burn-out belandde. Daar speelde meer mee, maar mijn werkwijze had daar wel een aandeel in. Door die burn-out ben ik gaan focussen op zelfontwikkeling en ben ik bewust geworden van de overtuigingen die ik met me meedroeg. Vanuit daar ben ik gaan werken aan nieuwe overtuigingen en ben ik uiteindelijk business coach geworden. Nu help ik zelf klanten om op een andere manier naar geld te kijken en besef ik dat je niet altijd alleen maar keihard hoeft te werken om geld te verdienen. Als dat zo zou werken, dan zouden er veel meer mensen heel rijk zijn. Er zijn namelijk heel veel mensen die hard werken, maar een stuk minder mensen die daar ook heel veel geld mee verdienen.”

Wat is momenteel je perceptie op geld?

„Hard werken zie ik niet meer als een essentieel ingrediënt om geld te verdienen. Hard werken mag natuurlijk. Maar veel mensen voelen stress en spanning omtrent geld. Om te kunnen doen wat ik nu doe heb ik laten omscholen, ben eerst aan de slag gegaan als gewichtsconsulent en personal trainer, maar ik wilde toch meer. In business coaching kan ik nu al mijn passies kwijt. Om dit te bereiken was het dus wel nodig mijn baan op te zeggen en de zekerheid van werken in loondienst achter mij te laten. Dat was spannend, omdat ik vanuit huis had geleerd nooit je oude schoenen weg te doen voordat je nieuwe hebt. Maar ik heb inmiddels geleerd mij niet meer tegen te laten houden door angsten, twijfel en ongemak in de keuzes die ik maak. ”

Stelling: Met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ja, niet omdat geld per se gelukkig maakt, maar wat je met geld kunt doen maakt wat mij betreft wel gelukkig. Elk dubbeltje moeten omdraaien geeft stress. Duizend euro per maand extra zou ervoor zorgen dat je nog meer vrijheid hebt in bepaalde keuzes. En bijvoorbeeld vakanties met het gezin of avondjes uiteten zijn voor mij van onschatbare waarde. Daar heb je dan nog meer ruimte voor.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Wat nou als we de vraag omdraaien? Zou je gelukkig zijn als je niets te besteden hebt? Als je niks hebt, dan ben je ongelukkig. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen gelukkiger zou zijn als je gewoon boodschappen kunt doen zonder zorgen en een dak boven je hoofd hebt. Ik zeg niet dat het gaat om een Ferrari voor de deur of een miljoen op de bank. Geld kan ook gewoon een minimaal inkomen zijn. Dat heb je wel nodig om fijn te kunnen leven.”

