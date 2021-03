Fries dierenpark krijgt een wel héél groot cadeau van onze zuiderburen!

Je hebt cadeautjes en je hebt cadeautjes. De een komt aanzetten met een bloemetje, een ander met VVV-bon en een Belgische dierentuin geeft een ijsbeer.

Dierenpark AquaZoo Leeuwarden heeft een achttien jaar oude ijsbeer gekregen en is daar blij mee. „We hebben een nieuwe bewoner!”, schrijft het dierenpark op Facebook. „IJsbeer Rocky is afkomstig uit het Belgische dierenpark Monde Sauvage. In het kader van het fokprogramma is daar een nieuw mannetje gekomen en daarom is er voor Rocky een nieuw onderkomen gezocht.”

Twee mannetjes Het is niet de eerste keer dat er twee ijsberen leven in AquaZoo en hun Felix krijgt er nu mannelijk gezelschap bij. „Tot juni 2019 woonde Nanu nog samen met Felix. In een dierentuin is voldoende voedsel waardoor ijsberen samen kunnen leven. Het verblijf is gebouwd voor twee ijsberen, waardoor Rocky gelijk kon intrekken. Met 5.000m2 aan verblijf hebben ze genoeg ruimte om samen te zijn, maar kunnen beide mannen zich, als ze willen, ook afzonderen.” Om even te ijsberen bijvoorbeeld. Mensen reageren verheugd op het nieuws. „Super leuk dat Felix weer een maatje heeft, ik wens ze heel veel plezier samen”, schrijft iemand. En „wat geweldig!” Ook het nieuwtje dat Loeki de Leeuw weer terugkomt op televisie, wordt heel goed ontvangen.

Bye bye ijsbeer Rocky





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We hebben een nieuwe bewoner! 👋🏼 IJsbeer Rocky is afkomstig uit het Belgische dierenpark Monde Sauvage. In het kader van… Posted by AquaZoo Leeuwarden on Monday, March 1, 2021

IJsbeer

IJsberen zijn in het wild ernstig bedreigd. Er leven naar schatting nog maar 26.000 dieren in de poolstreken. Door klimaatverandering is er steeds minder ijs en hebben de beren steeds korter de tijd om te jagen en een vetlaag te kweken. Het fokprogramma moet zorgen voor een gezonde populatie in dierentuinen. Een Europese coördinator bepaalt welke beren goed bij elkaar passen. Dat kunnen dus ook, zoals in Friesland, beren van hetzelfde geslacht zijn. Ze kunnen dertig tot veertig jaar oud worden.

De 27ste was het internationale ijsberendag. Een dag die nog niet heel bekend is bij velen, maar voor anderen weer de mooiste dag van het jaar is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is vandaag internationale #ijsberendag ! Waarom lees ik hier niets over? — Frans_Traas (@Frans_Traas69) February 27, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.