Volg hier live de onthulling van The Car of the Year 2021

Volg hier de onthulling van The Car of the Year 2021

Wordt het de Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris of de Volkswagen ID.3? Het zijn de zeven auto’s die strijden om de felbegeerde titel ‘The Car of the Year 2021’. De ontknoping van de belangrijkste autoverkiezing van het jaar begint om 15.00 uur en is vanuit Genève hier live te volgen.

Om klokslag 15.00 uur start de officiële ceremonie van de Auto van het Jaar 2021. Op alfabetische volgorde wordt per land de puntenwaardering van de zestig Europese vakjournalisten bekendgemaakt. Vanuit Nederland zitten Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma, Autovisie- en De Telegraaf-redacteur Peter Hilhorst en Gert Wisse als vertegenwoordiger van de ANWB, in de jury.

Eind vorige week moest de jury na een intensief testprogramma de voorkeuren inzenden. Een torenhoge favoriet is dit jaar moeilijk aan te wijzen, zegt Autovisie-hoofdredacteur Bijlsma, want er zijn meerdere kanshebbers. „Wordt het de Fiat, de Citroën, de Toyota of toch de Volkswagen?”

Zo werkt The Car of the Year-verkiezing

De vakjury telt in totaal zestig onafhankelijke journalisten uit 23 landen. Kleine uitleg: ze hebben elk 25 punten te vergeven, aan minimaal 5 auto’s en met een maximum van tien punten per auto. Die maximale score mag eenmaal gegeven worden. Autovisie is grondlegger en een van de negen organiserende titels van de Auto van het Jaar-verkiezing. De eerste titel werd in 1964 uitgereikt aan de Rover 2000. Vorig jaar won de Peugeot 208.

De titel ‘The Car of the Year’ is een goede graadmeter voor het uiteindelijke (verkoop)succes van een auto. Om te kunnen winnen moet een auto minimaal twaalf maanden op de markt zijn. Voor fabrikanten is de prestigieuze titel een belangrijke marketingtool om hun product mee aan te prijzen.

Op de website van de organisatie vind je alle info over de verkiezing, jury en de zeven finalisten.