Britse variant coronavirus rukt op, harde lockdown verlengd tot 2 maart

De Britse variant van het coronavirus veroorzaakt nu al twee derde van alle coronabesmettingen in Nederland. Van versoepelingen zal daarom nauwelijks sprake zijn. De hard lockdown in ons land wordt verlengd tot 2 maart.

Het percentage besmettingen door de Britse variant is berekend en een sterk vermoeden van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut waarschuwt dat „het versoepelen van coronamaatregelen alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid kan”. De Britse variant is een stuk besmettelijker dan eerdere varianten van het virus en dat gooit „roet in het eten”, aldus het RIVM.

Britse variant verspreidt zich snel

Op het eerste gezicht zien de weekcijfers die het instituut vandaag naar buiten bracht er gunstig uit: het aantal nieuwe besmettingen was afgelopen week 20 procent lager dan een week eerder. In totaal registreerde het RIVM 28.628 positieve testresultaten. Ondanks dat gaf coronaminister Hugo de Jonge gisteravond al aan dat ‘het’ er voor de harde lockdown niet goed uit ziet. „Ik zie weinig ruimte voor versoepelingen.”

De reden: de Britse variant. Die verspreidt zich zo snel, dat met het huidige tempo snel weer een stijging van het aantal besmettingen valt te verwachten. Het zogeheten reproductiegetal van de gemuteerde versie ligt ruim boven de 1. Op 15 januari was dat getal 1,28, becijfert het RIVM. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 128 anderen aansteken.



In de vorige weekrapportage noteerde het RIVM 35.635 besmettingen. Dat waren er slechts 8 procent minder dan de week daarvoor, het laagste percentage in weken. In de rapportage van 19 januari bedroeg de afname nog bijna 22 procent, een week daarvoor 12,5 procent.

Langere lockdown door Britse variant

Het kabinet verlengt de harde lockdown in ieder geval tot 2 maart, bevestigen ingewijden na berichtgeving hierover van RTL Nieuws. Dat betekent dat onder meer winkels, horeca, musea en bioscopen tot die tijd dicht blijven. Ook contactberoepen zoals kappers mogen tot 2 maart nog niet aan de slag. De lockdown was oorspronkelijk tot 9 februari afgekondigd. De opgekomen Britse variant van het coronavirus baart echter nog te veel zorgen.

Als tussenoplossing voor niet-essentiële winkels is bedacht dat klanten vooraf bestelde spullen kunnen afhalen bij de winkels. Zo’n click en collect-regeling is op dit moment nog niet helemaal zeker.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen de verlenging vanavond officieel bekendmaken. Of de avondklok na 10 februari ook van kracht blijft heeft het kabinet nog niet besloten. Mogelijk volgt dat pas in het weekend. Voor verlenging van de avondklok is wel instemming van de Tweede Kamer nodig.



Effect van de avondklok

Volgens ingewijden is er dan meer tijd om te kijken wat het effect is van de avondklok, die op zaterdag 23 januari in ging. Ook is dan meer bekend over de Britse variant en de gestage opmars ervan in Nederland.

Komende zondag is er weer Catshuisberaad. Dan laten de meest bij de coronacrisis betrokken ministers zich bijpraten door deskundigen. De lockdown zoals die nu geldt, werd op 15 december van kracht. De horeca sloot al weken eerder.

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid begint om 19.00 uur. Wie niet in de gelegenheid is om voor de televisie te zitten: de persco is ook live op deze website te volgen.