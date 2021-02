Frituurloop verovert Nederland: wandelen, snacken én kans op 365 frikandellen

De Frituurloop in Groningen komend weekend was binnen no time uitverkocht. Andere steden volgen de komende weken. Het concept is even simpel als lekker: stuk wandelen en onderweg overal snacken en quizzen. Hoofdprijs: een jaarvoorraad frikandellen. „Frikandellen zijn life.”

Vet goed nieuws voor alle #frietgirls en andere frituurlekkerbekken onder ons. De Frituurloop komt vast en zeker ook naar jóu toe de komende weken, van Amsterdam tot Leeuwarden en Emmen staan de events al gepland, and counting. Komend weekend is in elk geval de aftrap in Groningen, waar het event al stijf als een bevroren frikandel uitverkocht.

(Hier kun je je aanmelden voor andere steden, en ook weer Groningen trouwens)

Gimmick

Het begon als een gimmick, legt Bojan Aleksander, bedenker van de Frituurloop, uit. „Gewoon even iets leuks en laagdrempelig in deze hectische tijden.” De horecaondernemer van bar Smoke in hartje Groningen bereidt zelf voor z’n gasten geen fastfood, maar juist langzaam gegaard vlees, „pulled pork enzo”, maar gooit regelmatig een delletje in het vet na z’n werkdag. Of hij weleens pulled frikandel heeft gemaakt? De liefhebber moet erom lachen. Nee, hij heeft nog nooit een frikandel „uit elkaar getrokken”, wel heeft hij voor Smoke culinaire frikandellen gemaakt.

Hij zit altijd boordevol ideeën en scoorde afgelopen tijd al hoge ogen en volle monden met zijn De Culinaire 4 Mijl. Leuk en lekker hoor, van die kleine culinaire hapjes, „maar ineens kreeg ik het idee van een loop met grote frikandellen en heel veel andere snacks, om zo de ondernemers in die branche te ondersteunen.”





Hoewel wij van Smoke houden van low & slow, zijn we stiekem ook fan van een frikandelletje op zijn tijd. Daarom… Posted by Smoke on Tuesday, February 16, 2021

Na wat belletjes, routes uitstippelen en snackbarbezoeken, werd de Frituurloop geboren: een flinke wandeling met onderweg een aantal ‘fritstops’ bij de „beste zaken”, zo belooft hij. Zijn kledingsuggestie: „Stretch kan nooit kwaad, of iets met een riempje dat je heel gemakkelijk los kunt doen.”

Verrassing!

Bojan wil nog niet verklappen wélke snackbars en cafetaria’s meedoen en ook niet welke snacks je allemaal op de locaties kunt verwachten. Je moet je dus overgeven aan het verrassingseffect, maar reken maar dat je met een flink gevulde frituurbuik na een kilometer of zes weer huiswaarts keert.

Bij elke snackbar of cafetaria krijg je niet alleen een snack en een drankje voor een leuk prijsje, ook hangt er een QR-code met een frituur-vraag, die vaak betrekking heeft op de deelnemende zaak („dus niet te googelen is”). „Hoeveel frikandellen ze per week verkopen bijvoorbeeld, van die schattingsvragen.”

‘Frikandellen zijn life’

De snacks zullen in elke stad anders zijn, de hoofdprijs is overal hetzelfde. „Een jaarvoorraad frikandellen, dat wil iedereen toch?” roept de bebaarde Bojan bijna likkebaardend uit. De reacties zijn in elk geval al overweldigend, duizenden mensen gaven de Frituurloop al duimen omhoog en hartjes op social media, „Iedereen gaat er heel lekker op. Snap ik ook wel. Frikandellen zijn life”, zo omschrijft hij het, „ze horen gewoon bij het leven.” Maar niét met ketchup in plaats van curry, verklaart hij plechtig over de frikandel speciaal, „dat is vloeken in de kerk.”

Voor de winnaar van de quiz wachten er 365 diepvriesfrikandellen, voor elke dag een. Al broedt hij er nog op hoe ze dat gaan doen. „Kan me niet voorstellen dat iemand zo’n grote vriezer heeft, ik denk dat we voor etappes gaan.”