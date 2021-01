Begripvolle en teleurgestelde reacties op afgelast carnaval: ‘We zagen het aankomen’

Er is definitief een streep gezet door het carnaval van 2021 in Brabant. Dat meldden de Brabantse veiligheidsregio’s gisteren. Op Twitter reageren velen bedroefd, maar ook begripvol op de beslissing. Het komt niet als een grote verrassing.

Deze beslissing is gemaakt omdat de lockdown met drie weken is verlengd, het aantal besmettingen nog steeds te langzaam daalt en het met de ziekenhuisopnames nog niet de goede kant opgaat.

Carnaval in Limburg

Over carnaval in Limburg is nog niet bekend of er ook hier een definitieve streep doorheen gaat. Wel maakten de Limburgse veiligheidsregio’s in oktober al bekend dat er sowieso geen grote feesten en optochten zullen plaatsvinden dit jaar. Alle carnavalsevenementen waar een vergunning voor nodig is, gaan daar niet door.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik wil je pret niet verstoren, maar de lockdown eindigt nu op 9 februari en carnaval is in het weekend daarna, op zondag 14 februari. 😁 Grapje, alle officiële activiteiten rondom carnaval ( galazitting, optocht etc) zijn al gecanceld hier in Limburg. — wim essers (@Buurmen033) January 12, 2021

Geen carnaval is geen verrassing

Het lijkt alsof het afgelasten van carnaval een grote verrassing is. Op Twitter reageren de meesten dat ze het wel aan zagen komen.

De tekst gaat verder onder de Tweets.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jammer joh. Carnaval gaat dit jaar officieel niet door in Brabant. Hoelang dachten ze dat dit misschien nog wel kon dan? 🤡 — Wouter (@Wout010) January 12, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In Brabant gaat Carnaval dit jaar definitief niet door, hoor ik net op de radio. Was er nog iemand in de veronderstelling dat het wél door zou gaan dan? — Dinsdale. – D💉ane ديانا диане 袋案那 Blijf thuis ⭕️ (@Dinsdal85174312) January 12, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eerlijk is eerlijk….carnaval is me met de paplepel ingegeven en het stroomt door mijn aderen! Maar dit was een inkoppertje…die zagen we dus allang aankomen 🥺😢 — EllieB 🌺samen sterk 💞 (@EllieB87980022) January 13, 2021

Doorzettingsvermogen

In een verklaring deden de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s een beroep op het doorzettingsvermogen van de Brabanders. „Het is dus niet onverwacht maar evengoed een grote teleurstelling voor velen van u. Het enige dat wij nu kunnen doen, is doorbijten. Vol blijven houden met de blik gericht op beter tijden. Want die komen”, zo staat in de verklaring over carnaval.

Afgelopen december had de Brabantse Carnavals Federatie al gemeld dat carnaval in Brabant dit jaar uitsluitend in huiselijke kring zou worden gevierd. De federatie liet weten dat er livestreams worden ontwikkeld met troonredes van prinsen, buuts (carnavalesk cabaret) en films van vorige carnavalsvieringen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Carnaval alleen in huiselijke kring? Lekker zuipen en vreemd gaan met je zus. #gezellig — Kaasje McKaaskop 🧀 (@jkazius) January 13, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alsof je hoofd nu naar Carnaval staat

Volgend jaar dubbel feest

Geen moeite mee..eerst Corona weg — @ineke_67 (@ineke671) January 13, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb zelf niets met carnaval, maar snap de teleurstelling wel — Wim 🎚 (@DPMMusic) January 13, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

echt zo …. had me zo verheugd op carnaval dit jaar en al die festivals 😢 — parker (@JUNGTRUTH) January 12, 2021

Edith Visser heeft in een tweet nog een aardige opmerking, gezien het coronavirus dat in heel Nederland huishoudt: „Ik mag toch hopen dat carnaval ook buiten Brabant niet doorgaat! Ging er nog iemand vanuit dat dat wel door zou gaan?”

Lees ook: Britse coronapatiënten naar hotel door tekort aan ziekenhuisbedden