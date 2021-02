Wetenschappers leren varkens gamen met snuit

Het is wetenschappers gelukt om vier varkens te leren gamen. Niet alleen is het mogelijk om de dieren dit aan te leren, ze blijken er ook nog best heel goed in.

Hamlet, Omelette, Ebony en Ivory zien we binnenkort misschien wel terug in een gamewedstrijd. Het kwartet deed mee aan een onderzoek waarbij werd gekeken of het mogelijk is om de krulstaarten een computerspelletje te leren spelen.

Gamende varkens

Candace Croney is gespecialiseerd in dierengedrag en Sarah Boysen is expert op de cognitie van chimpansees. Samen deden ze onderzoek naar de gamende varkens. Ze publiceerden hun bevindingen in Frontiers in Psychology. Ze beschrijven hoe ze met de cognitieve processen van de boerderijdieren zijn gaan experimenteren. Daarbij werd gekeken naar geheugen, aandachtspanne en beeldvorming.

Om de beesten te leren gamen, leerden ze de dieren hoe ze een joystick konden bedienen met hun snuit. Terwijl ze dat probeerden, kregen de boerderijbewoners een beeldscherm met een videospel te zien. „De varkens voerden de taak beter uit dan we dachten. Dat suggereert dat het dier begrijpt dat de joystick verbonden is aan het scherm”, valt in een verklaring te lezen.

Experiment voor primaten

Toch is het experiment niet helemaal geslaagd. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de dieren moeten voldoen, die voorwaarden zijn opgesteld op basis van primaten. Daardoor is het voor de varkens niet mogelijk het hele experiment uit te voeren. Wel leggen de resultaten de basis voor verdere onderzoeken. Zo zijn ze bijvoorbeeld bijziend, wat het spel spelen lastiger maakt. De wetenschappers willen gaan kijken of touchscreen misschien beter werkt.

Met vier varkens gaat het om een klein onderzoek, maar de resultaten zijn goed genoeg om meer onderzoeken te doen. De wetenschappers willen graag meer leren over de intelligentie van varkens en hoe ze leren. Eén van de plannen is met de dieren te communiceren via symbolen op een computer.

Onderzoek naar intelligentie

Varkens staan bekend als intelligente dieren. Ze hebben een goed geheugen, begrijpen in tegenstelling tot de meeste dieren het concept van een spiegel en zijn sociale dieren die graag samen eten. Het is dan ook niet de eerste keer dat er onderzoek wordt gedaan naar de slimheid van de varkens.

In de jaren 90 werd er al een joystick ontwikkeld voor speciale varkensspellen en in 2011 presenteerden de universiteit van Wageningen en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht een spel dat varkens op de iPad kunnen spelen.