Opnieuw verdachten opgepakt voor oproepen tot rellen

Het verliep afgelopen week relatief rustig qua rellen, maar gisteravond zijn er toch weer verdachten opgepakt voor opruiing. Zij zouden hebben opgeroepen tot rellen.

Bijvoorbeeld een 19-jarige man uit Noordwijkerhout. De politie verdenkt hem ervan dat hij op social media heeft opgeroepen om vanavond te komen rellen in Leiden. De verdachte zit vast en wordt verhoord.

In Tilburg werd een man van 18 uit die stad opgepakt voor opruiing. Hij zit vast en wordt later gehoord. Ook in Rotterdam ging het mis: daar zijn enkele jongeren aangehouden door de Mobiele Eenheid. Dat gebeurde bij de Groene Hilledijk, voordat de avondklok inging. De groep jongeren zou zich niet hebben gehouden aan het samenscholingsverbod.



Nederland anno 2021 — de wereld staat op z’n kop. #Avondklokrellen #doenormaal https://t.co/ljkF3LzGBW — Fu Zandy ✯ فروغ زندی 🇮🇷🇳🇱 (@FuZandy) January 30, 2021

Noodverordening tegen rellen

De angst voor nieuwe rellen blijft dus bestaan. Daarom is in verschillende gemeenten dit weekeinde een noodverordening van kracht. De rellen hangen vaak samen met de avondklok en vinden dus ook vaak ’s avonds of ’s nachts plaats.

Op de plaatsen waar de noodverordening van kracht is, heeft de politie meer bevoegdheden om mensen aan te houden en te fouilleren. Onder meer in Apeldoorn, Venray en Meppel hebben de burgemeesters een noodverordening ingesteld vanwege aangekondigde rellen.



Burgemeester Richard Korteland van Meppel stelde een noodverordening in voor het centrum van de stad, het gebied daar vlak buiten en het stationsgebied. De maatregel, voor onbepaalde tijd, geldt dagelijks tussen 17.00 en 06.00 uur. In Apeldoorn gaat de noodverordening vanavond om 21.00 in. Er staat wel een demonstratie op het Zwitsalterrein gepland, en die mag van burgemeester Ton Heerts ook doorgaan. Hij is voor de zekerheid wel overgegaan tot een noodverordening. Burgemeester Luc Winants van Venray ontving ook signalen van aangekondigde rellen vanavond.

Afgelopen week werd ook in onder meer Rotterdam, Den Bosch, Gouda, Venlo, Veen, Sittard-Geleen, Stein, Weert en Leerdam een noodverordening ingesteld. Op veel plaatsen is die nog steeds van kracht.



Korpschef Henk van Essen: ‘We kijken terug op een ongekend intensieve week voor de #politie. We hebben bijna 350 arrestaties verricht voor onder meer online #opruiing. Dit soort toetsenbordactivisme wordt niet getolereerd en pakken we aan.’https://t.co/cKIcFiJBAC pic.twitter.com/wDBCFrrG6q — Politie Nederland (@Politie) January 29, 2021

