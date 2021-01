Het vierde seizoen van Stranger Things 'onthuld' door Netflix

Netflix lekt datum Stranger Things seizoen 4

Als je het derde seizoen van Stranger Things hebt gezien, dan weet je dat het groots is geëindigd. Met smacht zitten de fans te wachten op een vierde seizoen van de Netflix Original Serie. Komt dat nieuwe seizoen uit op 21 augustus?

Reden voor deze datum: op Twitter is een screenshot gedeeld waarop te zien is dat dé datum is van de eerste aflevering van het vierde seizoen.



Vorig seizoen ook in de zomer begonnen

Het is zo gek nog niet als je bedenkt dat het vorige seizoen in juli op de streamingdienst werd gelanceerd. Het tweede seizoen van Stranger Things is het enige seizoen dat niet werd gelanceerd in de zomermaanden. Ondanks de pandemie is het bekend dat de helft van de serie al op beeld staat.

Het derde seizoen van Stranger Things werd gezien als één van de populairste series op Netflix. Sterker nog, het was één van de best bekeken seizoenen van een Netflix Original serie. Niet gek dat er achttien Emmy-nominaties volgden, waarvan er vijf werden gewonnen.



Is het echt of nep?

Op Twitter reageren mensen verrast op het nieuws. Toch zijn veel fans ook sceptisch over de aankondiging van het nieuwe seizoen van Stranger Things. Zo reageert iemand: „Als het niet is aangekondigd door het officiële Netflix-account, dan is het niet echt!”

Geen officiële aankondiging

Ondanks dat er in de post een eerste aflevering met titel en lanceerdatum is weergegeven, is de bron van deze informatie niet helemaal duidelijk. Er dus kun je je afvragen of de bekendheid echt klopt. Netflix zelf heeft nog niets bevestigd, maar ook niet ontkend.

