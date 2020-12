Drive-in-nachtmis op terrein Pinkpop met fanfare en thermosfles

Op het terrein van Pinkpop, waar normaal gesproken muziek en bier hand in hand gaan, en misschien wel van alles wordt gedaan wat God verboden heeft, kun je nu de 24ste de nachtmis bijwonen, vanuit je auto. Zonder communie, zonder collecte. Wel met fanfare trouwens, maar zonder bier, of een flesje wijn, vanuit je auto dit keer. „Doe je in de kerk toch ook niet?”

Bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen. Het bisdom van Roermond ging daarom helemaal out-of-the-box en houdt op kerstavond op het Pinkpop-terrein in Landgraaf een drive-in-nachtmis. Bisschop Harrie Smeets van Roermond zal om 22.00 uur op een podium een eucharistieviering opdragen, begeleid door een fanfare en zangeres. Bijzijn = meemaken, maar wees er wel op tijd bij.



Keer wat anders Pinkpop

Sinds het bericht vanmorgen naar buiten kwam, lopen de aanmeldingen al aardig binnen, vertelt een woordvoerder van het bisdom. „De reacties zijn tot nu toe heel positief, mensen vinden het een geweldig leuk idee.” Het is dan ook inderdaad een keer wat anders, beaamt hij. „We willen gewoon zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden de nachtmis bij te wonen. Kerstmis is een feestdag en we hopen dat zo veel mogelijk mensen het kunnen vieren.”

Gezinnen en andere huishoudens kunnen in de auto naar de bisschop luisteren. Via een frequentie die op schermen wordt aangegeven, kun je alles horen via de autoradio. Verder nog wel een paar verzoekjes, waaronder lichten en motor uit, blijf in de auto zitten en ga alleen bij wijze van uitzondering naar het toilet.



Geen hosti dus, thermosfles kan

Tijdens de nachtmis wordt geen communie uitgereikt en ook niet gecollecteerd, „zodat er op geen enkele manier contact hoeft te zijn tussen de mensen in de auto’s en erbuiten.”

Als grote voordeel van deze originele nachtmis noemt hij het grotere aandeel mensen dat de viering nu bij kan wonen. Veel nachtmissen gaan dit jaar niet door, „en anders maar voor dertig personen maximaal.” En als ander voordeel een glaasje wijn erbij, vanuit je auto, om lekker warm te blijven? „Om warm te blijven kunnen mensen zeker van tevoren een beker warme choco of koffie uit een meegenomen thermoskan drinken, maar de focus lift daarna wel op de viering.” Dus nee, geen flesje wijn erbij in de auto, lacht hij, „dat doe je in de kerk toch ook niet?”

Bijzondere viering

Het wordt absoluut een van de meest bijzondere vieringen van het bisdom ooit, knikt hij door de telefoon heen, en hij gaat even terug in de tijd. „Een andere memorabele was in 1985, toen de paus op bezoek kwam en we een openluchtmis deden op het vliegveld. Maar dat was met tiénduizenden mensen, nu zijn het er 500.” Zeker ook eentje die de boeken ingaat, besluit hij. „We willen zo ook een teken stellen dat we ons er niet onder laten krijgen door corona.”