Flink meer politie op straat tijdens oud en nieuw, vuurwerkverbod blijft in stand

Er zal flink meer politie op de been zijn tijdens de komende jaarwisseling. „Fors meer” agenten worden ingezet om de orde te handhaven, laat de landelijke korpsleiding weten. In de ene regio zijn meer agenten nodig dan in het andere gebied, dus concrete aantallen zijn er (nog) niet.

Aanleiding voor de extra inzet is volgens de politie zowel het vuurwerkverbod als het „maatschappelijke ongenoegen” in de samenleving. „Mensen zijn de coronabeperkingen beu en hebben een uitlaatklep nodig. De evenementen die normaal voor vertier en afleiding zorgen, zoals de aftelmomenten en de vreugdevuren, kunnen niet doorgaan en de horeca is dicht.”

Toch zijn de beperkingen belangrijk, benadrukt de politie. „We doen het met elkaar zodat de zorg niet overbelast raakt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hopelijk niet nodig. Vooral voor excessen. Strakke handhaving op iedere overtreding is niet mogelijk. Notoire ordeverstoorders zullen ook nu een probleem zijn. Risico: beëindigen grootschaliger feestjes waar bezoekers zich tegen politie keren #oudennieuw #crisismanagement https://t.co/nXGGi4QhgX — Marco Zannoni (@MarcoZannoniCOT) December 11, 2020

Twee keer zoveel inzet in Amsterdam

Tijdens een gewone jaarwisseling zijn volgens de politie duizenden agenten op de been. Dat zullen er nu dus nog meer zijn. In Amsterdam wel twee keer zo veel als vorig jaar, zegt de hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie tegen AT5.

„Het is een hoogrisico-evenement met van oudsher forse inzet, maar de vorm verschilt per regio. In Den Haag is het een ander verhaal dan in Limburg, daar is niet één mal op te leggen”, meldt de politie.

In Rotterdam gaan evenveel agenten de straat op als voorgaande jaren. De horeca is gesloten, dus er is geen uitgaanspubliek, aldus een woordvoerster. Verwacht wordt dat de drukte zich verschuift naar de wijken, waar de gemeente onder meer jongerenwerkers inzet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik maak me zorgen over de capaciteit bij onze handhavers. Ze hebben het drukker dan ooit. Van de aanpak van zwerfvuil tot handhaving op alle corona regels. En dan moet de drukte rond het #vuurwerkverbod nog komen. Vandaag met @RijswijkHv op pad gegaan. Respect voor hun inzet! pic.twitter.com/44Qzrs1DiN — Bas Verkerk (@gaaverkerk) December 10, 2020

Ook in Utrecht zijn evenveel agenten op straat als normaal tijdens de jaarwisseling, maar de inzet is dit jaar wel anders. Zo neemt de politie extra maatregelen om vernielingen en autobranden aan te pakken. „De inzet is dit jaar gerichter, meer maatwerk”, zegt een woordvoerder van de gemeente. „Daarom zijn we nu al bezig om meldingen van vuurwerkoverlast na te gaan, zodat we weten waar de hotspots zijn en daar met de jaarwisseling gericht op kunnen inzetten.”

‘Vuurwerkverbod blijft in stand’

De Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk heeft nog geprobeerd het vuurwerkverbod tegen te houden, maar een rechtbank in Den Haag heeft vandaag bepaald dat het vuurwerkverbod gewoon in stand blijft.

Op 13 november maakte het kabinet bekend dat er dit jaar geen vuurwerk verkocht of afgestoken mag worden. Dat is zuur voor veel handelaren: zij hebben al grote voorraden ingekocht, en moeten dat op de een of andere manier toch kwijt. Verkopen mogen ze het dus niet, zegt de rechter in Den Haag.

„De Staat heeft volgens de rechter voldoende gemotiveerd waarom het verbod nodig is en wat hij daarmee wil voorkomen”, staat in het vonnis.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Burgemeester Jan van Zanen over het verbod op vreugdevuren en het vuurwerkverbod. ‘’Ik zou het heel dom en onverstandig vinden als mensen alsnog vuurwerk gaan afsteken. Corona is balen, maar ik vraag het voor de zorg.’’ #Op1 pic.twitter.com/Cb7pqnTiIU — Op1 (@op1npo) December 8, 2020

Het vuurwerkverbod werd pas laat in het jaar aangekondigd, en precies daar heeft de vuurwerkbranche moeite mee. „De trein was al in volle vaart toen de regering het besluit nam. Er zijn verplichtingen aangegaan met importeurs en er zijn containers vol met vuurwerk onderweg, die binnenkort aankomen in de haven. Er zijn enorme sommen geld geïnvesteerd, terwijl de omzet straks nul is. Daarbij komen problemen met de opslag. Een vuurwerkverbod brengt onevenredig veel schade toe”, zei de advocaat van de dealers eerder al.

Lees ook: 10.000 euro over? Dan neemt Sander Hogendoorn een tattoo van Diederik Gommers