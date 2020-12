Zwarte asielkatten krijgen hulp bij vinden van thuis: ‘Ze brengen geen ongeluk’

Kattenliefhebbers opgelet: morgen start een initiatief om asielkatten uit heel Nederland in de spotlight te zetten. In de grote steden hangen overal posters, met daarop katten die op zoek zijn naar een nieuw baasje. Omdat zwarte katjes vanwege het eeuwenoude bijgeloof meestal het langst achterblijven, worden zij op de foto’s afgebeeld.

Staatsloterij startte de actie die voortkomt uit hun campagne waarin het zwarte katje Frummel juist voor geluk staat.

‘Griezelig’ en ‘eng’

In de reclame waarin Frummel de hoofdrol speelt, blijft hij als laatste van zijn nestje over. „We zien dat zwarte katjes het laatste gekozen worden, omdat men toch ergens lijkt te denken dat ze ongeluk brengen. Ze vinden de diertjes ‘griezelig’ en ‘eng’, vergeleken met andere katten”, vertelt Wendie Hol van Kattenopvang Bastet aan Metro. „Maar natuurlijk hebben alle asielkatjes recht op een fijne thuis.”

En dat thuis krijgt Frummel in de reclame ook. Zijn nieuwe baasje kiest hem uit. De eigenaar komt erachter dat zijn nieuwe huisdier wel een heel speciale kat is. Iedere keer als Frummel miauwt, brengt hij zijn baas geluk.

Inspiratie

De televisiereclame inspireerde vele partijen om verder na te denken over hoe ze dieren in Nederland meer geluk kunnen bieden. Zo ontstond in samenwerking met lokale asiels en de landelijke organisatie Stichting Dierenasiels, het initiatief om Nederlandse asielkatten in de spotlight te zetten.

Bommetje vol

Vanaf morgen hangen in de grote steden posters met daarop foto’s van katten, die net voor de feestdagen nog een warm thuis zoeken. De ‘posterpoezen’ zijn afkomstig van drie lokale asiels namelijk: Bastet uit Munnekezijl (Friesland), Dierenasiel Tiel (Gelderland) en Hokazo uit Uden (Noord-Brabant). „Ons asiel zit op dit moment bommetje vol, dus we hopen met dit initiatief betrouwbare baasjes aan te trekken die voldoende tijd en aandacht hebben voor deze lieve viervoeters”, vertelt Hol. In deze asiels wachten bij elkaar honderden katten op een nieuw baasje.

Op de website van Stichting Dierenasiels zijn naast de posterpoezen, ook andere asielkatten uit ons land te vinden.

