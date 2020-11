Tosti Kroket van Dordtse tostikoning meteen al dikke hit

Deze tostitent in Dordrecht heeft na twee weken open al vaste klanten én een rij voor de deur. Komt onder meer door enthousiaste tostiman Edwin Bleeker en de nu al illustere Tosti Kroket. Restaurants uit de regio bellen hem voor het recept. Tevergeefs. „Dat is míjn geheim!”

Over z’n allereerste ooit moet hij even denken. „Waarschijnlijk eentje van m’n moeder. Met ham en kaas op witbrood.” En een klodder ketchup ernaast, zoals bij het gros van de tosti-ontmaagdingen. Z’n laatste was vandaag nog en is er eentje om niet te vergeten, likt hij z’n vingers er nog maar even spreekwoordelijk bij af. Met pulled pork, totaal niet te vergelijken met z’n eerste, „appels en peren.” Of klassieke tosti en tosti pulled pork. Met een smoothie mango erbij, want smoothies verkoopt hij ook hartje Dordrecht, waar elke dag telkens „zo’n drie, vier mensen” bij hem buiten in de rij staan.

Heerlijk

In Heerlijk Tosti en Smoothiebar, de zaak van Edwin Bleeker, is het net als met een gezelschapsspel. Z’n klanten zijn 8 tot 88 en hij begrijpt die variatie wel. Die tosti hè, en je hoort gewoon hoe hij z’n schouders ophaalt aan de andere kant van de lijn. „Dat is gewoon zo’n toegankelijk ding, je kunt er ook eindeloos mee variëren.” Dat doet hij dan ook.

Tosti Kroket

Zijn Tosti Kroket heeft in twee weken tijd al zo’n reputatie opgebouwd dat niet alleen mensen dagelijks voor de krokante witbruine combi terugkomen, maar dat hij zelfs al door een restaurant in de regio is opgebeld met de vraag of hij z’n recept even wilde delen. Bleeker moet er om lachen. „Dat ga ik mooi niet aan de grote klok hangen, dat is míjn geheim.” Al vertelt hij daarna wel dat het om dikke plakken brood met gesmolten boerenkaas, mosterd, een kroket en de contactgrill gaat. „En dan doe ik er wat mee.” En wat dat ‘wat’ is, dat blijft dus geheim. Echt niet een tipje van de Tosti Kroket, Edwin? Nee, zegt hij gedecideerd. Flauw zeg… Daar weet de tostib(r)ouwer wel wat op: „Dan doe je er gewoon wat zout op.”

Sinterklaas Tosti

Bleeker pachtte tot corona de kantine van een tennisvereniging, waar z’n waren als warme tosti’s gingen. Of héét zelfs, tijdens de competitie, wanneer hij de Hot Tosti aan de hongerige tennisser bracht. „Met vier soorten Surinaamse sambal, een succesnummer.” Staat daarom ook in Heerlijk op het menu.

Vanaf vandaag staat daar ook de Sinterklaas Tosti bij. Het wordt de eerste special, met een laagje speculoos, chocoladesnippers „en een beetje marsepein.” Wat kruidnootjes ernaast, voor een feestelijk effect. Het oog wil tenslotte ook wat. „Ben benieuwd of-ie aanslaat.”

Dat de tosti ‘de nieuwe hamburger’ wordt genoemd en steeds meer zaken in Nederland openen, daar kan hij helemaal inkomen. „Lekker, laagdrempelig en je kunt er al je creativiteit in kwijt.” Hij verzint dan ook allerlei combinaties, die je de komende tijd als special kunt verwachten. Tosti Frikandel Speciaal bijvoorbeeld, of Tosti Zuurkool en Worst. Betekent overigens niet dat hij nooit eens de tostiplank misslaat. „Ik had laatst bedacht dat een tosti met gorgonzola, peer en appelstroop echt heerlijk zou smaken.” Niet dus, en weer door.



Bleekers zomer

Dat het leven van toevalligheden aan elkaar hangt, weet hij alles van. Bleekers zomer en herfst zagen er dan ook heel anders uit dan gepland. Door de coronacrisis moest de kantine van de tennis sluiten en konden z’n Spaanse plannen ook ineens van la mesa. Samen met zijn grote liefde Claudia, met wie hij zelfs trouwde voor het buitenlandse avontuur, zou hij appartementen in Spanje gaan verhuren. Het liep net even anders. Nu is hij eigenaar van Heerlijk en staat hij zeven dagen per week van acht tot vijf in z’n zaak. Als een tevreden tostikoning, zoals hij al in de Dordtse wandelgangen wordt genoemd. „Het blijkt maar weer dat je niet alles altijd kunt plannen. Maar ik mag niet klagen, mensen zijn enthousiast. Dit geeft me energie. Ik houd van hard werken, en dat kan hier.” Na de werkdag neemt hij de tosti’s niet mee naar huis en smeuïge dromen heeft hij er ook niet over. „Nee hoor, ‘s avonds ben ik gezellig met Claudia.” Het leven is ten slotte net als een tosti: je moet zelf voor een mooie invulling zorgen.

