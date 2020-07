Liefdesherenigingen Schiphol: ‘Mondkapje snel af voor innige zoen’

Het was op Schiphol dit keer niet Robert ten Brink die verliefde mensen weer herenigde in een van zijn liefdesprogramma’s. Wat het wel was? Misschien íets minder romantisch, maar wel zo doeltreffend: de versoepeling van het inreisverbod.

Op Twitter circuleren al dagen bedank-tweets aan het adres van onder meer de Koninklijke Marechaussee en Ferd Grapperhaus. Afzender: mensen die hun geliefden sinds de corona-uitbraak niet meer in het echt hebben gezien.

Just want to share with you guys: my girlfriend just booked her tickes with Eithad Airways from Abu Dhabi to Amsterdam! Thank you all for making this happen! @ferdgrapperhaus @Schiphol @IND_NL @Marechaussee — ElBolloDiablo 🇱🇺❤️🇺🇦 (@ElBolloDiablo) July 23, 2020

En vandaag was het dan eindelijk zo ver: enkele tientallen Nederlanders zijn op Schiphol herenigd met hun liefde uit het buitenland, en de komende dagen volgen meer romantische reünies op de luchthaven. Ze grepen meteen hun kans nu het inreisverbod is versoepeld voor mensen die een relatie hebben met iemand van buiten Europa. Door de uitbraak van het coronavirus mochten zij sinds 19 maart niet ons land in, waardoor de geliefden elkaar lange tijd niet hebben gezien.

Just to share with you all: my girlfriend and her young daughter just booked a flight from Kiev to Amsterdam with Ukranian Airlines Being able to meet next Tuesday after 5 months feels great! Thanks for making this possible! @ferdgrapperhaus @IND_NL @Schiphol @Marechaussee — Laurens Venneman (@LaurensVenneman) July 24, 2020

Gelukkige momenten Schiphol

De hereniging leidde volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol tot heel wat gelukkige momenten. „Mensen stonden met bloemetjes en soms het zweet in de handen van de zenuwen in de aankomsthal”, vertelt hij. „Een man kwam nog met mondkapje op naar buiten, maar deed die snel even af voor een innige zoen.”

De regels zijn sinds vandaag versoepeld, maar de stellen moeten wel aantonen dat sprake is van een duurzame relatie. Deze bewijsstukken, verklaringen en eventuele garantstellingen moeten bij aankomst op Schiphol aan de marechaussee worden getoond. Volgens de zegsman hadden de meeste mensen hun papieren netjes op orde. „We kregen zelfs hele fotoboeken te zien bij de paspoortbalie. Die passagier was heel zenuwachtig, want ze had haar vriend al zo lang niet meer gezien.”

Vanaf vandaag, 27 juli 2020, mag uw partner onder bepaalde voorwaarden naar Nederland reizen voor een bezoek van maximaal 90 dagen binnen 180 dagen. Lees de meest gestelde vragen: https://t.co/QkECEU8dJ0. https://t.co/2V6wrMEbRC — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) July 27, 2020

‘Amateuristisch’

Toch waren er ook wel een paar twijfelgevallen en moesten de marechaussees soms doorvragen of er wel werd voldaan aan de eisen. „Af en toe kregen we een ietwat amateuristische verklaring te zien”, aldus de woordvoerder. „Het is belangrijk dat mensen zoveel mogelijk gebruik maken van het formulier van de Rijksoverheid.”

Geliefden die naar Nederland komen, moeten een handgeschreven verklaring ondertekenen waarin zij verklaren dat ze een relatie hebben van minimaal drie maanden waarbij ze elkaar regelmatig hebben gezien. Ook moeten de partners een retourticket bezitten. Als mensen uit landen komen met een code oranje, dan geldt een dringend advies voor een thuisquarantaine van veertien dagen.

Weigering

Volgens de woordvoerder van de marechaussee zijn sinds 19 maart zo’n driehonderd passagiers van buiten Europa geweigerd die ondanks het coronabeleid toch ons land probeerden binnen te komen. Onder hen waren opvallend veel reizigers uit de Verenigde Staten.

