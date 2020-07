België perkt ‘sociale bubbel’ weer in: van vijftien naar vijf personen

Inwoners van België moeten het aantal mensen met wie ze vaak contact hebben vanaf woensdag terugbrengen van vijftien tot vijf.

Huishoudens mogen die vijf contacten de komende vier weken niet veranderen, om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Kinderen onder de twaalf jaar worden niet meegerekend.

„Het is ontzettend vervelend, maar we moeten onze aanpak veranderen”, zei Belgische premier Sophie Wilmès, die ook met mondkap op haar Twitterfoto staat.

Belgium's #COVID19 situation has worsened so drastically the gov't is reimposing limits on social contacts (down to 5 people instead of 15 outside family ) and even in outings, must keep to 10 people.

It's a shame, says PM @Sophie_Wilmes, but we must change this trajectory. pic.twitter.com/5xARPiZ4Hs

— Teri Schultz (@terischultz) July 27, 2020