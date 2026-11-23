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Bommeldingen op veel scholen in Duitsland en Denemarken

Scholen in Europa zijn opnieuw opgeschrikt door bommeldingen. In Denemarken bevestigt de politie dat bij meerdere scholen dergelijke dreigementen zijn binnengekomen, in Duitsland gaat het volgens de autoriteiten om honderden getroffen scholen.

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Onduidelijk is hoeveel scholen in Denemarken precies zijn getroffen, maar volgens Deense media gaat het om veel scholen in het hele land. In Duitsland zou het alleen in de deelstaat Baden-Württemberg al gaan om meer dan 450 getroffen scholen, maar ook elders in het land waren er bommeldingen.

In zowel Duitsland als Denemarken denken de autoriteiten vooralsnog niet dat er echt gevaar dreigt. De dreigementen zouden via de mail zijn binnengekomen. Onduidelijk is wie de afzender is en of het gaat om dezelfde persoon of groep in Duitsland en Denemarken.

Geen ontruimingen

In Denemarken ziet de politie nog geen reden om scholen te ontruimen. Ook hoeven er geen andere speciale veiligheidsmaatregelen genomen te worden. In de Duitse deelstaat Thüringen adviseren de autoriteiten scholen om niet te ontruimen en de lessen te laten doorgaan.

Ook in andere Europese landen is het dagelijks leven de afgelopen weken ontregeld door dergelijke dreigementen en door cyberaanvallen, die onder meer koelinstallaties van supermarkten troffen. In landen als Italië, Spanje en Ierland waren er eveneens bommeldingen op scholen.

Anonieme bommeldingen kunnen ook erg voor veel onrust zorgen als er geen explosieven zijn verstopt. In Italië, waar deze maand duizenden scholen waren bedreigd, stelde de regering daarom dat openbare gebouwen alleen nog ontruimd moeten worden als er een serieuze dreiging is.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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