Deel dit artikel: Share App Mail Pin

België ziet mogelijke rol Iran bij cyberaanval koelinstallaties

Na Frankrijk ziet ook België aanwijzingen voor een Iraanse rol bij de cyberaanvallen op koelinstallaties. Dat liet minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Bernard Quintin weten. „Ook in België spreken de veiligheidsdiensten over aanwijzingen voor mogelijke banden met gekende Iraanse actoren. Het federaal parket onderzoekt die aanwijzingen verder.”

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Belgische supermarkten en andere bedrijven moesten eerder deze maand veel voedsel weggooien nadat koelinstallaties waren gehackt. Ook in andere Europese landen waren er dergelijke vriezerhacks. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot verklaarde deze week dat een Iraanse rol nog niet was aangetoond. „Op dit moment beschikken we niet over aanwijzingen die toelaten om de verantwoordelijkheid voor deze incidenten aan Iran of een andere actor toe te schrijven.”

Inmiddels zouden dergelijke aanwijzingen er wel zijn. „Er is geen reden tot paniek, maar we blijven bijzonder waakzaam”, benadrukt Quintin. Hij zei ook dat de militaire inlichtingendienst ADIV mogelijkheden heeft om bij ernstige cyberincidenten in actie te komen om dreigingen te neutraliseren. „Gelet op de aanzienlijke middelen die we in Defensie investeren, rekenen we ook op haar cybercapaciteit om potentiële aanvallers af te schrikken en onze samenleving en economie te beschermen.”

Nederland

Frankrijk, dat de Iraanse Revolutionaire Garde beschuldigt van een grote cyberaanval, maakte eerder duidelijk ook EU-sancties te willen tegen Iran en krijgt bijval van de Belgische minister. „Iran heeft Frankrijk aangevallen en mogelijk ook België. We kunnen niet aan de zijlijn blijven staan”, zei Quintin. „Ons land moet de vraag naar Europese sancties tegen landen die cyberaanvallen uitvoeren op ons grondgebied ondubbelzinnig steunen.”

In Nederland zijn nog geen aanwijzingen gevonden dat Iran betrokken is bij de cyberaanvallen op koelinstallaties, laat een woordvoerder van Justitie en Veiligheid weten. Onder meer de Belgische supermarkt Delhaize, een zusterketen van Albert Heijn, werd onlangs getroffen door een cyberaanval op de koeling.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties