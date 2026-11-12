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Oekraïne klaagt weer over inperken Starlink-satellietcommunicatie

Oekraïense militairen hebben opnieuw last van „aanzienlijke” snelheidsbeperkingen op het Amerikaanse satellietnetwerk waarvan ze erg afhankelijk zijn, zegt president Volodymyr Zelensky. De „systematische” beperkingen zijn volgens hem niet het gevolg van „toevallige fouten” en zouden al dagen duren.

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De snelheid van Starshield, de militaire versie van Elon Musks satellietcommunicatienetwerk Starlink, voor Oekraïne werd vorige maand ook al teruggeschroefd. Dat hinderde Oekraïnes luchtverdediging en frontsoldaten naar eigen zeggen ernstig. Musk erkende naderhand het Starlink-verkeer te hebben ingeperkt omdat Oekraïne het voor „offensieve” doeleinden zou gebruiken, maar hield vol dat de Amerikaanse regering over Starshield gaat.

De belemmeringen worden gevoeld langs de hele frontlinie en in de door Rusland bezette delen van het land, zei Zelensky op sociale media even voor aankomst op een Europese top in Dublin. Oekraïne probeert volgens hem „samen met het Amerikaanse kamp alle omstandigheden vast te stellen”. Het Oekraïense leger zou de problemen al hebben onderzocht en hebben geconcludeerd dat er beperkingen zijn opgelegd.

Verbindingssnelheid

„Dat betekent voor ons in de eerste plaats een belangrijke extra moeilijkheid bij het onderscheppen van Russische drones met straalaandrijving”, aldus Zelensky. „Er zijn helaas al luchtaanvallen geweest die erdoor zijn gekomen omdat onze onderscheppingssystemen niet voldoende snelheid konden maken en niet in staat waren op tijd te onderscheppen. Dit helpt de Russen helaas om meer Oekraïners te doden en preciezer toe te slaan tegen Oekraïne.”

De verbindingssnelheid is volgens Zelensky begrensd tot 161 kilometer per uur. Daarboven verliest een bestuurder het contact met de drone. De straaldrones waarmee Rusland de laatste maanden veel aanvalt, vliegen al gauw 200 kilometer per uur.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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