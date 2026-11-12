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Klaver hoopt dat kabinet coalitiecrisis overleeft

PRO-leider Jesse Klaver hoopt dat het kabinet de crisis in de coalitie overleeft. De VVD uitte daar woensdagavond ernstige twijfels over, nadat coalitiepartners D66 en het CDA een deal hadden gesloten met PRO en Volt. Volgens VVD-leider Dilan Yeşilgöz is een „fundamentele reset” nodig van de coalitie als haar partners de zogenoemde miljonairsbelasting van PRO en Volt steunen. Wat dat precies inhoudt, zei ze niet.

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Volgens Klaver verdient Nederland het om een kabinet te hebben. Hij vraagt zich ook hardop af of de VVD echt verkiezingen wil omdat vermogenden in zijn ogen slechts een beetje meer belasting moeten betalen. „Nederland mag blij zijn dat we iets meer vragen van rijke mensen. Dat past volgens mij ook heel goed bij de VVD die ik ooit kende, namelijk dat je opkomt voor werkende mensen.”

PRO en Volt willen dat werkende mensen bijna een miljard euro minder belasting betalen. Dat willen de partijen onder meer betalen door het hoogste tarief in de vermogensbelasting te verhogen en een constructie met erf- en schenkbelasting op papier aan te pakken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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