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Justitie bevestigt aanhouding voormalige Duitse inlichtingenchef

De Duitse federale aanklager heeft de aanhouding van oud-inlichtingenchef August Hanning en zijn voormalige stafchef bevestigd. De twee werden opgepakt in Beieren en Noordrijn-Westfalen en er worden huiszoekingen gedaan in hun panden in Berlijn, staat in een persbericht. De arrestaties werden eerder gemeld door media.

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Hanning staat „onder sterke verdenking van landverraderlijke spionage”, het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Zijn voormalige stafchef bij de inlichtingendienst, Manfred D., wordt verdacht van medeplichtigheid aan poging tot landverraad en landverraderlijke spionage, zoals dat in het Duitse strafrecht heet.

Hanning leidde van december 1998 tot november 2005 de Bundesnachrichtendienst (BND), de Duitse buitenlandse inlichtingendienst. D. was bij die dienst zijn stafchef. Toen Hanning staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd, van december 2005 tot november 2009, ging D. met hem mee als assistent. In maart 2012 keerde D. terug naar de BND, waar hij tot maart van dit jaar zou blijven. „In zijn rol had hij toegang tot talloze geheime documenten”, aldus de aanklager.

Bijna 2000 documenten

Hanning begon later voor zichzelf. In die rol zou hij volgens justitie tot zeker juni 2022 gegevens van D. gekocht hebben. In totaal zou het gaan om bijna 2000 documenten. Er waren volgens justitie stukken bij die gebruikt worden voor een belangrijk inlichtingenoverleg met het kantoor van de bondskanselier. Duitse media meldden dat daar mogelijk informatie bij was van buitenlandse diensten waarmee de BND samenwerkt. Als dat klopt, zou een lek de samenwerking tussen de Duitse diensten en andere landen ernstig kunnen schaden.

De 80-jarige Hanning gebruikte de vaak geheime informatie van D. volgens justitie voor een veiligheidsanalyse voor een medewerker van een buitenlandse veiligheidsdienst. Of die informatie daar ook is beland, is volgens de aanklager nog onduidelijk. Ook zou Hanning „nauw contact” hebben gehad met een medewerker van een andere inlichtingendienst, die „politieke informatie” kreeg.

Ontvoering

Justitie in Hamburg deed al onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van Hanning bij plannen van de zakenvrouw Christina Block om twee van haar kinderen te laten ontvoeren in een ruzie over voogdij, in 2023. Die beschuldiging wordt door Hanning ontkend. Het materiaal waarvoor hij nu is aangehouden, werd aangetroffen bij een doorzoeking van zijn woning in die zaak.

Voor welke landen Hanning gewerkt zou hebben, vermeldt justitie niet.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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