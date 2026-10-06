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Haal je paraplu maar tevoorschijn: de herfst lijkt nu toch écht te beginnen

Stof je regenjas af en investeer in een goede paraplu: het lijkt erop dat de herfst heel binnenkort echt gaat beginnen. Aangename temperaturen van 20 of meer graden zijn voorbij. Het wordt koeler en regenval neemt de komende dagen toe.

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Tijdens een groot deel van september en zeker aan het begin van oktober konden we nog genieten van zomerse dagen. De temperaturen schoten soms ver boven de 20 graden, en van grauwe herfstdagen was nog geen sprake. Maar uiteindelijk zal de temperatuur toch echt gaan dalen, en het lijkt erop dat die tijd nu is gekomen.

Vanaf morgenavond buien

Vandaag en morgen gelden er in ons land nog aangename temperaturen van rond de 20 graden of zelfs warmer, maar daar komt vanaf morgenavond een einde aan. Vanuit het westen neemt namelijk de bewolking toe, en de kans op een bui neemt aanzienlijk toe. Er trekken morgenavond over het hele land buien heen en de kans op een flinke plensbui neemt toe. In het oosten van ons land bestaat zelfs de kans op onweer. Daarbij kan het ook flink waaien.

Na een regenachtige nacht is de situatie op donderdag niet heel veel beter. De temperatuur komt die dag uit op maximaal 15 graden, en de kans op buien blijft bestaan. Ook is er kans op zon, maar het waait daarbij opnieuw flink. Kortom: het is een typische Nederlandse dag waarop je alles kunt verwachten.

Lagere temperaturen houden aan

Ook op vrijdag en in het weekend blijft de temperatuur laag, met een maximum van 15 graden. Het blijft veel regenen, al neemt de kans op neerslag gedurende het weekend wel iets af. Misschien laat het zonnetje zich zelfs af en toe zien. Wel blijft de harde wind aanhouden. Met name in de kustgebieden moet er rekening worden gehouden met vrij veel wind. Ook is dat de natste plek in ons land, dus een strandwandeling kun je dit weekend misschien maar beter uitstellen.

Na het weekend lijkt het weer iets te kalmeren, maar de temperatuur blijft laag. De verwachting is dat het midden en einde van oktober zacht zijn, maar wel geregeld wisselvallig herfstweer. Droge perioden wisselen elkaar dus af met regenbuien, net zoals we dit weekend meemaken. Voor een extreem natte oktobermaand hoeven we volgens Weeronline niet bang te zijn. Het lijkt deze maand niet natter te worden dan gebruikelijk.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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