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Vakbonden dreigen met stakingen tot kerst in streekvervoer om cao

Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als de werkgevers geen gehoor geven aan hun ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer liepen in juli al vast. De vakbonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan één stakingsdag per week tot aan de kerst.

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Volgens FNV houden de werkgevers vast aan een groot pakket aan verslechteringen. De bonden eisen dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan. De vakbonden hebben de werkgevers tot 7 oktober 12.00 uur gegeven om akkoord te gaan met hun eisen. FNV wil ook afspraken over onder meer werkdruk en een ouderenregeling. De bond zet in op een loonsverhoging van 6 procent.

Volgens CNV-onderhandelaar Niels Rook gaan de stakingen „enorm veel impact hebben”. „Ook omdat we ze pas kort van tevoren bekend gaan maken.” Zowel CNV als FNV zegt dat de actiebereidheid onder de leden hoog is.

Balans

Voor CNV is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor een betere werk-privébalans. „We willen socialere roosters, met aandacht voor de hoge impact van onregelmatige en zeer vroege diensten”, stelt Rook.

Nadat de onderhandelingen in juli waren vastgelopen, zeiden de bonden al stakingen te overwegen, maar werden ze nog niet concreet. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vond destijds dat er „een eerlijk voorstel” op tafel lag. „Onze voorstellen betekenen wat ons betreft geen verslechtering van arbeidsvoorwaarden, maar een eerlijkere verdeling van regelingen en mogelijkheden voor alle medewerkers”, zei een woordvoerder afgelopen juli.

„Jammer”

De huidige cao in het openbaar vervoer is eind juni verlopen. De cao openbaar vervoer geldt voor 13.000 werknemers van onder andere Arriva en Transdev.

De VWOV laat weten enorm teleurgesteld te zijn dat de vakbonden willen staken. Volgens een woordvoerster ligt er een goed voorstel op tafel. „Het is jammer dat reizigers weer de dupe worden van een meningsverschil tussen werkgevers en vakbonden. We hopen dat de bonden toch weer aan de onderhandelingstafel willen komen om het daar op te lossen.”

Over wat de werkgevers gaan doen met het ultimatum wil de woordvoerster nu nog niets zeggen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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