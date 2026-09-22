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VN-chef: beleid Israël op Westoever wekt vrees etnische zuivering

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties stelt dat het Israëlische beleid op de bezette Westelijke Jordaanoever „het schrikbeeld van een etnische zuivering” oproept. Volgens hem is Israël door onder meer het uitbreiden van de nederzettingen bezig de weg naar de vrede „plat te walsen”.

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„We kunnen niet toestaan dat de tweestatenoplossing voor onze ogen verdwijnt”, stelde António Guterres tijdens zijn toespraak voor wereldleiders bij de Verenigde Naties. Hij benadrukte dat alle landen zich aan de internationale afspraken moeten houden en noemde daarbij specifiek het genocideverdrag. Meerdere landen hebben Israël aangeklaagd bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) omdat het land dat verdrag zou hebben geschonden in de Palestijnse gebieden.

Guterres noemde de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 „verschrikkelijk”, maar stelde dat de reactie van Israël in de Gazastrook ongekend was. „Dit is verwoesting op een schaal die ik in mijn tijd als secretaris-generaal niet heb gezien.” Ook de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever hebben volgens hem te maken met geweld en gedwongen ontheemding.

Crises

Guterres, die eind dit jaar aftreedt als VN-baas, sprak tijdens zijn speech over vele crises in de wereld. Hij noemde onder meer de gevaren van technologieën als kunstmatige intelligentie en de klimaatcrisis. Volgens hem is dit een tijd waarin supermachten en andere landen meer zouden moeten samenwerken. In plaats daarvan zou de wereld afstevenen op een verdere versplintering.

Ook de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt volgens Guterres voor veel leed. Hij benadrukte dat Oekraïne een soeverein land was dat zonder reden werd binnengevallen door de Russen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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