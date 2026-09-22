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Gezondheidsraad tegen structureel invoeren 13 wekenecho

De Gezondheidsraad adviseert tegen het structureel invoeren van de 13 wekenecho, een prenatale screening die bedoeld is om ernstige afwijkingen onder ongeboren kinderen op te sporen. Uit onderzoek van de raad blijkt dat de uitslagen van een echo na 13 weken vaak niet kloppen. Volgens de raad wegen de voordelen daarom niet op tegen de nadelen.

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Voor 2021 kregen zwangeren hun eerste echo rond 20 weken. Een 13 wekenecho zou vooral voordeel opleveren doordat er meer tijd is om te bepalen wat er wordt gedaan wanneer een afwijking zichtbaar is. Zwangeren kunnen zich beter voorbereiden of overwegen de zwangerschap af te breken.

Het onderzoek is op verzoek van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat er relatief veel afwijkingen met 13 weken werden gemist. „In verhouding tot het aantal echo’s dat werd verricht, was het aantal gevonden afwijkingen beperkt”, concludeert de raad. Ook bleken afwijkingen te vaak onterecht te zijn geconstateerd. In dat geval moest er een vervolgecho aan te pas komen om vast te stellen dat er toch geen afwijking was.

Meer ervaring

Van de bijna 130.000 echo’s die tussen 2021 en 2022 zijn uitgevoerd, bleken er 775 vals positief. Van de ruim 1100 gemiste afwijkingen in de echo’s waren er „zeker 150 die de 13 wekenecho had moeten vaststellen”, aldus vicevoorzitter van de Gezondheidsraad Selma Tromp.

In het onderzoek zijn de kosten van een 13 wekenecho buiten beschouwing gelaten. Ook benadrukken de experts dat in dit onderzoek alleen gegevens uit het eerste jaar zijn verwerkt, en dat er in latere jaren andere resultaten mogelijk zijn. Bijvoorbeeld doordat echoscopisten meer ervaring hebben opgedaan. Het is aan de minister om te bepalen wat er met dit advies gebeurt, zegt de raad.

Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde in een korte reactie dat de 13 wekenecho nog tot zeker 1 januari 2028 in onderzoeksverband blijft bestaan „om de continuïteit voor het werkveld te borgen”. De VVD-minister komt later met een uitgebreide inhoudelijke reactie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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