Trump verlengt bestand met Iran

De Amerikaanse president Donald Trump verlengt het bestand met Iran tot het overleg met het land is afgerond. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social.

Het staakt-het-vuren van twee weken tussen de VS en Iran stond op het punt om af te lopen, maar volgens Trump heeft bemiddelaar Pakistan hem gevraagd te wachten met nieuwe aanvallen. Daar geeft hij naar eigen zeggen gehoor aan. De door Iran scherp veroordeelde Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat volgens Trump wel door.

„Op basis van het feit dat de regering van Iran ernstig verdeeld is, wat niet onverwacht is, en op verzoek van veldmaarschalk Asim Munir en premier Shehbaz Sharif van Pakistan, is ons gevraagd onze aanval op het land Iran uit te stellen totdat hun leiders en vertegenwoordigers met een gezamenlijk voorstel kunnen komen”, schrijft de president. Het nieuwe bestand duurt „totdat hun voorstel is ingediend en de besprekingen zijn afgerond, op welke manier dan ook”.

Het vredesproces dreigde op dinsdag vast te lopen. Er zou overleg plaatsvinden in Pakistan, maar Iran bevestigde niet dat het zou komen en daarom vertrok ook de Amerikaanse delegatie niet uit de VS. Iraanse functionarissen hebben de VS verweten zich niet aan de afspraken uit het staakt-het-vuren te houden. Iran heeft nog niet bevestigd dat het instemt met het verlengen van het bestand.

ANP

