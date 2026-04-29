Londense politie beschouwt steekincident als terrorisme

Een steekpartij waarbij twee gewonden vielen in de Londense wijk Golders Green is officieel aangemerkt als een terroristisch incident, meldt de politie. Die zegt te onderzoeken of de aanval specifiek gericht was op de Joodse gemeenschap in de wijk.

Volgens verschillende bronnen gaat het om twee Joodse slachtoffers. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht met steekwonden. Er is een 45-jarige man aangehouden, bevestigde de politie.

„De gemeenschap is sterk, maar zij zullen ongelooflijk bezorgd zijn over wat er vandaag is gebeurd, vooral in de nasleep van andere incidenten in de afgelopen weken”, zei Laurence Taylor van de politie. De afgelopen weken werd meerdere keren brand gesticht op locaties met een link met de Joodse gemeenschap in de wijk.

Netanyahu

De politie lichtte niet toe waarom wordt uitgegaan van een terroristisch oogmerk. Onderzoek moet gaan uitwijzen wat er precies is gebeurd, aldus de politie.

Hoofd van de Londense politie Mark Rowley zei dat de verdachte een geschiedenis heeft met „ernstig geweld” en mentale problemen. Hij noemde het steekincident „een afschuwelijke daad van geweld” tegen de Joodse gemeenschap.

Meerdere Israëlische politici hebben het geweld veroordeeld. „We eisen en verwachten actie van de Britse overheid om de Engelse Joden te beschermen en antisemieten te berechten”, aldus de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

ANP

