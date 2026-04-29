Natuurbrand in bos bij Den Ham in Overijssel

In een bos bij het Overijsselse Den Ham woedde woensdag een natuurbrand. Deze was rond 17.45 uur onder controle, meldt Brandweer Twente.

Het betrof een brand in een gebied van ongeveer 500 bij 500 meter in een natuurgebied nabij de Bosweg. „Heide omsloten door bos”, aldus een woordvoerster over het terrein. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

De brandweer schaalde eerder woensdag op naar „grote brand om voldoende materiaal en mensen ter plaatse te hebben”. Mensen in de buurt werden gevraagd om hulpdiensten de ruimte te geven.

De brandweer verwacht nog ongeveer een uur bezig te zijn met nablussen.

ANP

