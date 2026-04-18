Kabinet stelt nationaal crisisplan olie in werking

Het kabinet treft voorbereidingen voor dreigende tekorten aan fossiele brandstoffen. Daarvoor treedt fase 1 van het Landelijk Crisisplan Olie (LCP-O) in werking. Dat bevestigen ingewijden na een bericht van De Telegraaf. Aanleiding daarvoor zijn de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Van acute tekorten is nog geen sprake, van beperkende maatregelen evenmin.

Het crisisplan olie werd opgesteld na de Russische inval in Oekraïne, die net als de strijd rond Iran de olie- en gasmarkt op zijn kop zette. Er staan mogelijke maatregelen in die genomen kunnen worden wanneer de brandstofvoorziening in gevaar komt, maar bijvoorbeeld ook hoe de overheid en belangrijke economische sectoren zich daar alvast op kunnen voorbereiden. Het is de eerste keer dat fase 1 in werking treedt.

Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog tegen Iran begonnen, kunnen nauwelijks nog olietankers de belangrijke Straat van Hormuz passeren. Tot dusver leidt dat in Europa voor de meeste olieproducten vooral tot forse prijsstijgingen en nog niet tot fysieke tekorten. Maar naarmate het conflict langer duurt, neemt het risico toe dat het brandstofaanbod ook hier opdroogt.

ANP

