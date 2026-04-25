Niet 200 maar ruim 400 aanhoudingen bij XR-blokkade A12

Bij de wegblokkade op de A12 van Extinction Rebellion (XR) zijn aanzienlijk meer mensen aangehouden dan eerder gemeld. In totaal werden tussen de 400 en 450 activisten meegenomen door de politie.

De politie meldde eerder dat het zou gaan om tweehonderd aanhoudingen, maar het bleek dat dit alleen ging om de mensen die het wegdek op waren gegaan. Er zijn ook zo’n tweehonderd mensen aangehouden die door de politie werden tegengehouden voordat ze de weg op gingen.

Daarnaast is er een aantal demonstranten opgepakt die de fly-over van de A2 blokkeerden en daar spandoeken ophingen. Ook hield de politie zes bestuurders aan die een opstopping op de A12 veroorzaakten, zodat de weg geblokkeerd kon worden. Het gaat om mannen tussen de 40 en 79 jaar en ze komen uit Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Tilburg, Almelo en IJsselstein. Zij moeten zich bij het CBR melden voor een educatieve maatregel.

ANP

