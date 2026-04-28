Israël geeft nieuw evacuatiebevel voor plaatsen in zuiden Libanon

Het Israëlische leger heeft opnieuw een evacuatiebevel gegeven voor zestien plaatsen in Zuid-Libanon. In het weekend beval het burgers in het zuiden ook te evacueren, naar eigen zeggen omdat Hezbollah zich niet aan het eerder gesloten bestand houdt.

De burgers worden opgedragen naar een gebied ten zuiden van de stad Sidon te trekken, zo is te zien op een kaart van het Israëlische leger. Ook daar werden de afgelopen tijd aanvallen uitgevoerd.

Het bestand werd gesloten door Israël en Libanon. Hezbollah, een pro-Iraanse beweging die zowel een politieke als een militaire tak heeft in Libanon, onderhandelde niet mee.

De VN-mensenrechtencommissaris benadrukte vorige week dat vooraf waarschuwen strijdende partijen niet ontslaat van hun plicht om burgers te beschermen. Israëlische aanvallen op civiele infrastructuur kunnen de terugkeer van burgers ook op de lange termijn belemmeren, aldus de organisatie. Volgens het internationaal recht moet een evacuatie tijdelijk en omkeerbaar zijn.

ANP

