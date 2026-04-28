Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland
Leestijd: 1 minuut

Israël geeft nieuw evacuatiebevel voor plaatsen in zuiden Libanon

A woman flashes the V-sign as she rides in the back of a van laden with mattresses, as civilians flee their homes and head north toward the Lebanese capital, hours after a military escalation that included Israeli airstrikes targeting the south on April 26, 2026. Hezbollah rejected Israel's prime minister's accusation that it was jeopardising a ceasefire and said it would continue responding to Israel's violations and its occupation of south Lebanon on April 26. Lebanon was drawn into the Middle East war on March 2, 2026, when the Tehran-backed militant group Hezbollah launched attacks on Israel to avenge the killing of the Iranian leader. Israel has responded with broad strikes across Lebanon and a ground offensive. MAHMOUD ZAYYAT / AFP
ANP / AFP / Mahmoud Zayyat

Het Israëlische leger heeft opnieuw een evacuatiebevel gegeven voor zestien plaatsen in Zuid-Libanon. In het weekend beval het burgers in het zuiden ook te evacueren, naar eigen zeggen omdat Hezbollah zich niet aan het eerder gesloten bestand houdt.

De burgers worden opgedragen naar een gebied ten zuiden van de stad Sidon te trekken, zo is te zien op een kaart van het Israëlische leger. Ook daar werden de afgelopen tijd aanvallen uitgevoerd.

Het bestand werd gesloten door Israël en Libanon. Hezbollah, een pro-Iraanse beweging die zowel een politieke als een militaire tak heeft in Libanon, onderhandelde niet mee.

De VN-mensenrechtencommissaris benadrukte vorige week dat vooraf waarschuwen strijdende partijen niet ontslaat van hun plicht om burgers te beschermen. Israëlische aanvallen op civiele infrastructuur kunnen de terugkeer van burgers ook op de lange termijn belemmeren, aldus de organisatie. Volgens het internationaal recht moet een evacuatie tijdelijk en omkeerbaar zijn.

ANP

