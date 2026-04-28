Redactie Metro
Redactie Metro Binnenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Celstraf van 17 jaar voor doden moeder Landsmeer

AMSTERDAM - Rechtbanktekening van de 33-jarige Timothy B., die wordt verdacht van de moord op zijn 52-jarige moeder in Landsmeer. B. zou op 7 januari 2025 zijn moeder een kogel in het hoofd hebben geschoten en haar in de hals en borst hebben gestoken.
ANP / ANP

De rechtbank in Amsterdam heeft de 33-jarige Timothy B. uit Landsmeer veroordeeld tot zeventien jaar cel voor het doden van zijn 52-jarige moeder en het wegmaken van haar onderbenen. Daarnaast legde de rechtbank hem een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op.

B. heeft in de avond van 8 januari vorig jaar in zijn keuken zijn moeder een kogel door het hoofd geschoten. Ook had ze vier steekwonden in haar hals, wang, nek en borst.

De politie vond het lichaam van de vrouw de volgende dag in het bad van de woning van B. De afgezaagde onderbenen zijn nooit meer teruggevonden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties