Celstraf van 17 jaar voor doden moeder Landsmeer

De rechtbank in Amsterdam heeft de 33-jarige Timothy B. uit Landsmeer veroordeeld tot zeventien jaar cel voor het doden van zijn 52-jarige moeder en het wegmaken van haar onderbenen. Daarnaast legde de rechtbank hem een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op.

B. heeft in de avond van 8 januari vorig jaar in zijn keuken zijn moeder een kogel door het hoofd geschoten. Ook had ze vier steekwonden in haar hals, wang, nek en borst.

De politie vond het lichaam van de vrouw de volgende dag in het bad van de woning van B. De afgezaagde onderbenen zijn nooit meer teruggevonden.

ANP

