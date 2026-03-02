Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Qatar schiet twee Iraanse gevechtsvliegtuigen uit de lucht

Qatar heeft twee Iraanse gevechtsvliegtuigen uit de lucht geschoten, meldt het Qatarese ministerie van Defensie. Qatar is een van de Golfstaten die sinds zaterdag wordt aangevallen door Iran, omdat het land Amerikaanse militaire bases huisvest.

Het zou gaan om SU-24-straaljagers, toestellen uit de Sovjet-Unie. Er zouden ook zeven ballistische raketten en vijf Iraanse drones zijn onderschept. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen door neerkomende brokstukken.

Qatar meldde eerder al dat niet alleen militaire, maar ook civiele doelen zouden worden bestookt door Iran.

ANP

