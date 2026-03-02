Redactie Metro
Leestijd: 1 minuut

Qatar schiet twee Iraanse gevechtsvliegtuigen uit de lucht

Motorists drive past a plume of smoke rising from a reported Iranian strike in the industrial district of Doha on March 1, 2026. AFP correspondents and residents heard fresh explosions across the Gulf cities of Dubai, Abu Dhabi, Doha and Manama on March 1, as Iran pressed on with its retaliatory campaign for a second day.
ANP / AFP

Qatar heeft twee Iraanse gevechtsvliegtuigen uit de lucht geschoten, meldt het Qatarese ministerie van Defensie. Qatar is een van de Golfstaten die sinds zaterdag wordt aangevallen door Iran, omdat het land Amerikaanse militaire bases huisvest.

Het zou gaan om SU-24-straaljagers, toestellen uit de Sovjet-Unie. Er zouden ook zeven ballistische raketten en vijf Iraanse drones zijn onderschept. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen door neerkomende brokstukken.

Qatar meldde eerder al dat niet alleen militaire, maar ook civiele doelen zouden worden bestookt door Iran.

