Bonden bereiden acties voor om kabinetsplannen sociale zekerheid

De vakbonden gaan acties voorbereiden, omdat het kabinet vasthoudt aan ingrepen in de sociale zekerheid. Dat hebben FNV, CNV en VCP maandag gezegd na hun kennismaking met bewindspersonen van het kabinet-Jetten. De bonden hebben daar nogmaals benadrukt dat ze de gesprekken met het kabinet opschorten zolang voorstellen, zoals een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, op tafel blijven.

De voormannen van de drie vakbonden kwamen naar het Catshuis om kennis te maken met het kabinet. Vorige week ging het vooral over het plan om de AOW-leeftijd één op één aan de levensverwachting te koppelen, maar bij aankomst maakten de bonden duidelijk dat het hen om meer ingrepen in de sociale zekerheid te doen is.

Na ongeveer drie kwartier kwamen de drie voorzitters weer naar buiten. Het kabinet heeft volgens hen voorgesteld om bepaalde plannen „in de ijskast” te zetten, maar dat is voor de bonden niet genoeg. „Als je iets in de ijskast doet, dan blijft het een tijdje goed”, zei Dick Koerselman van de FNV.

Acties

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin bereiden de bonden de acties nu voor. Fortuin wil niet zeggen op welke termijn die acties beginnen en of dat binnen „twee, drie, vier of vijf weken is”. De CNV-voorzitter verwacht van de acties dat het „openbaar vervoer een keer stil komt te liggen”.

Ook Koerselman plakt geen begindatum op de stakingen. „We hebben al een paar sectoren die we echt in toom moeten houden. Omdat die direct al in staking willen. Dat gaat om de havens en vervoer. We moeten eerst een goed plan maken.”

Kennismaken

Van koffie is het volgens Koerselman niet gekomen. Fortuin: „Op een gegeven moment waaiert zo’n gesprek alle kanten op. Toen hebben we gezegd: we komen kennismaken. Wij gaan niet op de inhoud onderhandelen.”

Koerselman sprak zijn hoop uit dat het kabinet nu de „onzalige plannen” gaat intrekken. „Omdat ze ook wel weten dat er sociale onrust komt”, voegde hij eraan toe.

Ook Fortuin vindt dat het kabinet nu aan zet is. „Op het moment dat je eruit wilt komen, moet je deze plannen van tafel halen. Haal je ze niet van tafel, dan gaan we er niet uitkomen.”

