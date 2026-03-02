Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland praat met Fransen over samenwerking op kernwapengebied

Het kabinet gaat in op de uitnodiging van Frankrijk om te praten over nauwere samenwerking op het gebied van nucleaire bewapening. Dat schrijven de ministers Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) en Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) aan de Tweede Kamer.

De Franse president Emmanuel Macron zei eerder maandag dat zijn land met onder meer Nederland wil spreken over het delen van het eigen kernwapenarsenaal. Frankrijk toonde zich daar al eerder toe bereid, maar Yeşilgöz’ voorganger en partijgenoot Ruben Brekelmans ging er toen nog niet van uit dat Nederland vooraan in de rij zou staan.

Het Franse aanbod „biedt Nederland de kans om invulling te geven aan het versterken van de Europese dimensie van nucleaire afschrikking met NAVO-bondgenoten”, schrijven de vorige week aangetreden ministers. Zij wijzen op de toegenomen geopolitieke dreigingen. Onder meer de oorlog in Oekraïne „heeft de veiligheidssituatie in Europa fundamenteel verslechterd”.

Verantwoordelijkheid

De Europese landen zullen meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor hun eigen veiligheid, vindt het kabinet. De ministers benadrukken wel dat eventuele samenwerking met de Fransen niet in de plaats komt van „de Amerikaanse nucleaire paraplu”. Die blijft het fundament van de nucleaire afschrikking in NAVO-verband, waar Nederland vanaf vliegbasis Volkel ook zelf aan bijdraagt.

Het kabinet maakt geen details bekend over de beoogde samenwerking.

