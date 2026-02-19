Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Debat over omstreden woonexperiment Stek Oost ontspoort volledig, maar project gaat toch door

Het debat over het idealistische, multiculturele woonexperiment Stek Oost in de gemeenteraad van Amsterdam is ontaard in totale chaos. Ondanks de felle kritiek gaat het omstreden project toch door.

Diverse media spreken van een „ontspoord en ongemakkelijk” raadsdebat. Het Parool noemde het debat „fel en bij vlagen ongemakkelijk”, terwijl De Telegraaf sprak van een debat dat „ontaardde in een farce”. Ook AT5 berichtte uitgebreid over de chaos en het harde taalgebruik.

Vooral GroenLinks-wethouders Zita Pels en Rutger Groot Wassink kwamen in het debat onder vuur te liggen. Volgens VVD, JA21 en FVD zouden zij niet tijdig en daadkrachtig hebben opgetreden om incidenten bij Stek Oost te voorkomen.

De wethouders weerlegden die kritiek. Zij stelden dat er wel degelijk maatregelen zijn genomen (en nog steeds worden genomen) om de veiligheid van bewoners te waarborgen en te verbeteren. Met die toezegging kan het project toch doorgaan.

Wat is Stek Oost?

Voor wie het heeft gemist: Stek Oost is een tijdelijk woonproject in Amsterdam-Oost, dat in 2018 werd opgezet als gemengde woonvorm. Metro schreef al eerder over co-living als woontrend. Studenten, jonge starters en statushouders wonen er samen. Het idee was idealistisch: gemengd wonen zou de integratie bevorderen en de druk op de woningmarkt verminderen. Een win-winsituatie, dus.

Maar het liep anders. Onlangs was er een uitzending van Zembla die dieper inging op het project. Zo werd bekend dat er sprake was van ernstige zedenincidenten. De sfeer werd als onveilig ervaren en studenten voelden zich er niet op hun gemak. Er zou sprake zijn van aanrandingen en verkrachting. Dat riep de vraag op in hoeverre het verstandig is om deze twee doelgroepen – studenten en jonge statushouders – samen te laten wonen.

Gewelds- en zedenincidenten

Sinds de start van het project in 2018 vonden er meerdere gewelds- en zedenincidenten plaats. De centrale vraag tijdens het debat was of bestuurders daarin goed en zorgvuldig hebben gehandeld. Het had een inhoudelijk debat moeten zijn over veiligheid en bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar gisteravond ontspoorde het volledig.

Aanleiding voor het debat waren recente onthullingen waaruit bleek dat woningcorporatie Stadgenoot al in de zomer van 2023 ernstige zorgen had geuit en zelfs had aangegeven niet in deze vorm door te willen gaan met Stek Oost. Die informatie was destijds niet expliciet met de gemeenteraad gedeeld.

Wethouder Pels erkende dat dit anders had gemoeten. „Had ik maar een zinnetje daarover opgenomen in de raadsbrief”, zei ze. Zij stelde tevens dat het telefoontje met Stadgenoot geen koerswijziging betekende, maar eerder een afspraak om toekomstscenario’s te verkennen.

Politieke verwijten en oplopende spanning

Oppositiepartijen als VVD, JA21, CDA en Volt wilden weten of het college wel tijdig had ingegrepen én de raad volledig had geïnformeerd.

Wethouder Groot Wassink verwees naar eerdere debatten. Volgens hem was de veiligheid steeds leidend geweest. Wel gaf hij toe dat hij eerder „iets te stellig” was geweest door te zeggen dat de taakstelling voor statushouders nooit een rol had gespeeld.

Gemengd wonen is ‘maakbaarheidsdenken’

Het debat verhardde toen JA21-raadslid Cas van Berkel het project en het handelen van het college „een puinhoop” noemde en gemengd wonen omschreef als „maakbaarheidsdenken”. Andere partijen verweten hem dat hij statushouders stigmatiseerde.

Vervolgens ontspoorde het debat volledig. Er werd herhaaldelijk gezegd dat daders vooral „piemels” hebben. De sfeer werd vervolgens lacherig, tot grote ergernis en ontzetting van meerdere partijen. Zij vonden het „not done” dat dit soort woorden worden gebruikt in een debat over een project met ingrijpende en traumatische gevolgen. Burgemeester Femke Halsema greep in. Zij vond dit soort woorden niet passen bij een serieus debat, riep de raad op te stoppen met deze „meligheid”.

Motie van afkeuring

Uiteindelijk dienden VVD en JA21 een motie van afkeuring in, maar die kreeg nauwelijks steun. GroenLinks en PvdA bleven de wethouders steunen. Pels gaf aan voorlopig „geen reden” te zien om voor 2028 te stoppen met Stek Oost.

