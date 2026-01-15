Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Personenauto rijdt tegen ziekenhuis Heerlen, bestuurder gewond

Een personenauto is donderdagavond rond 20.30 uur tegen de gevel van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen gereden. De bestuurder is daarbij gewond geraakt en wordt nu in het ziekenhuis behandeld. De politie onderzoekt wat er aan de aanrijding voorafging. Over andere gewonden meldt de politie vooralsnog niets.

De bestuurder is op twee plekken tegen de gevel van het ziekenhuis gereden, meldt een politiewoordvoerster. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis is volgens haar de komende uren dicht in verband met onderzoek.

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat men momenteel bezig is om de schade in kaart te brengen. Op foto’s bij regionale media is te zien dat de auto dwars door de gevel is gereden.

