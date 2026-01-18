Deel dit artikel: Share App Mail Pin

The Sunday Times: zeker 16.500 doden en 330.000 gewonden in Iran

Bij de demonstraties in Iran zijn zeker 16.500 tot 18.000 mensen gedood en 330.000 tot 360.000 anderen gewond geraakt, meldt The Sunday Times. De Britse krant baseert zich op acht grote oogklinieken en zestien spoedeisende hulpafdelingen in Iran. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen en zwangere vrouwen zijn.

De meeste doden en gewonden vielen in twee dagen, aldus The Sunday Times. Die meldt ook dat velen vermoedelijk jonger waren dan 30 jaar en zijn gestorven door een tekort aan bloed. De krant sprak met meerdere personen die het land zijn ontvlucht. „Vertel de hele wereld dat ze vrijdag iedereen onder vuur hebben genomen”, zei een van hen.

Getuigen zeggen dat op de hoofden van betogers werd geschoten. Bijvoorbeeld door sluipschutters op daken. Tussen de 700 en 1000 mensen hebben een oog verloren, bericht de krant verder. Ook zou vanuit rijdende voertuigen zijn geschoten.

ANP

