Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Grootste fractie Europarlement hekelt ‘chantage’ Trump

epa11958403 Member of the European Parliament (MEP) and Vice-Chair of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), Andrzej Halicki, speaks during a debate on '100 days of the new Commission – Delivering on Defence, Competitiveness, Simplification and Migration as our priorities' at the European Parliament in Strasbourg, France, 12 March 2025. The EU Parliament's session runs from 10 to 13 March 2025. EPA/RONALD WITTEK
ANP / EPA / Ronald Wittek

De VS moeten ophouden met het intimideren van bondgenoten, stelt de centrumrechtse EVP, de grootste partij in het Europees Parlement. De relatie tussen de VS en EU moet gebaseerd zijn op wederzijds respect, zegt Europarlementariër Andrzej Halicki, vicevoorzitter van de EVP-fractie voor Buitenlandse Zaken. „Chantage is een onaanvaardbaar politiek instrument.”

De EU moet „vastberaden en daadkrachtig reageren op de dreigementen van Donald Trump”, benadrukt hij. De EU-besluitvorming moet daartoe worden verbeterd en er moet een einde komen aan de interne verdeeldheid. De strategische autonomie moet worden versterkt en de samenwerking met gelijkgestemde partners moet worden geïnventariseerd, vindt Halicki.

Een eye-opener, noemt de EVP’er het dreigement van de Amerikaanse president om acht Europese landen, waaronder Nederland, extra importheffingen van 10 procent op te leggen omdat zij militairen naar Groenland hebben gestuurd. „Het tijdperk van het vredesdividend is voorbij.”

Antidwanginstrument

EVP-fractieleider Manfred Weber zei zaterdagavond voorlopig niet te willen instemmen met het handelsakkoord dat vorige zomer tussen de EU en de VS is gesloten. Het Europees Parlement debatteert en stemt daar komende week over. De EVP was tot nu toe voor, maar de recentste actie van Trump gaat de EVP echter te ver.

Zonder de steun van de EVP lijkt een meerderheid voor het handelsakkoord niet haalbaar. Zeker omdat ook de sociaaldemocraten, de op een na grootste partij in het Europees Parlement, vinden dat het akkoord moet worden opgeschort zolang Trump zijn dreigement handhaaft.

De fractie vindt bovendien dat de Europese Commissie het zogenoemde antidwanginstrument in werking moet stellen. Met dat instrument kan de EU tegenmaatregelen tegen de VS nemen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties