Schoof: dreigen met extra importheffing ondermijnt band met VS

Het Amerikaanse dreigement om acht Europese landen extra importheffingen op te leggen, dreigt de banden tussen Europa en de VS te ondermijnen. Ze „brengen het risico van een gevaarlijke neerwaartse spiraal met zich mee”. Dat stellen Nederland, Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Finland en Denemarken in een gezamenlijke verklaring die door demissionair premier Dick Schoof op X is geplaatst.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zaterdag de tarieven aan nadat de landen militairen naar Groenland hadden gestuurd ter voorbereiding van een grote militaire oefening. Trump wil al langer dat Groenland onderdeel wordt van de VS. Door zijn aankondiging staan de NAVO-bondgenoten tegenover elkaar. Trump dreigt de landen vanaf volgende maand een extra importheffing van 10 procent op te leggen.

„Als lidstaten van de NAVO zetten wij ons in voor het versterken van de veiligheid in het Noordpoolgebied als een gedeeld trans-Atlantisch belang. De vooraf gecoördineerde Deense oefening Arctic Endurance, die samen met de bondgenoten wordt uitgevoerd, beantwoordt aan deze noodzaak. Deze oefening vormt voor niemand een bedreiging”, staat in de verklaring. Volgens het Nederlandse kabinet vinden de voorbereidingen van de oefening ook plaats in overleg met Washington.

De acht landen verklaren verder „volledig solidair” te zijn met Denemarken en de bevolking van Groenland. Dat eiland is een autonoom onderdeel van Denemarken. Zowel de premier van Denemarken als Groenland heeft zich uitgesproken tegen samengaan van het eiland met de VS. De landen zeggen „eensgezind en gecoördineerd” te blijven reageren op de Amerikaanse wens. „Wij zijn vastbesloten vast te houden aan onze soevereiniteit.”

ANP

