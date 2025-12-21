Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gezant VS noemt gesprekken Oekraïne productief en constructief

De Oekraïense delegatie die in Florida over het beëindigen van de oorlog spreekt, heeft drie dagen lang „productieve en constructieve gesprekken” gevoerd met Amerikaanse en Europese partners. Dit zei de speciale gezant van de Amerikaanse president Donald Trump, Steve Witkoff, die een sleutelrol speelt in de onderhandelingen.

De Oekraïense leider Volodymyr Zelensky is zondag naar eigen zeggen ook tevreden over het verloop van de gesprekken. Het „werk aan de documenten over het beëindigen van de oorlog, de veiligheidsgaranties voor Oekraïne en de wederopbouw” gaat ondertussen door. Volgens hem is de samenwerking met de Amerikaanse onderhandelaars constructief.

Over wat er van het oorspronkelijke 28-puntenplan van president Donald Trump voor het stoppen van de oorlog over is, is vrijwel niets bekend. De Russen zouden wel oren hebben gehad naar Trumps oorspronkelijke versie. Trump beschouwt de oorlog aan het front als zinloos bloedvergieten, omdat de Russen toch traag maar voortdurend terrein weten te boeken en bezette gebieden niet opgeven. Hij eist van Oekraïne om te erkennen dat een deel van het land moet worden afgestaan voor vrede.

Oekraïense grondstoffen

Hij stelt daarbij een economische opbloei in het vooruitzicht, zodra de vijandelijkheden stoppen en waardevolle Oekraïense grondstoffen kunnen worden getraceerd en ontgonnen door bij voorkeur Amerikaanse ondernemingen. Oekraïne zou dan geen lid van de NAVO kunnen worden, maar wel internationale veiligheidsgaranties krijgen en lid van de Europese Unie worden.

Een Russische diplomaat die is betrokken bij de onderhandelingen in Florida, Kirill Dimitriev, zei dat hij met de Amerikanen constructieve gesprekken heeft gehad. In het Kremlin wordt echter hardop gevreesd dat Oekraïne en Europese bondgenoten de realiteit niet willen zien en de oorlog koste wat het kost voortzetten, ondanks Amerikaanse tegenstand. Een zegsman van het Kremlin zei dat de wijzigingen van het plan die Europese en Oekraïense onderhandelaars willen aanbrengen, „de kans op vrede niet doet toenemen”.

ANP

Vorige Volgende

Reacties