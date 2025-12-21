Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij cancelde het kerstdiner met mijn familie en ging stiekem met een ander uit eten’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Shirley (34), die erachter kwam dat haar vriend tegen haar loog. Hij was ‘ziek’ en kon daardoor niet bij het kerstdiner met haar familie zijn. „Hij had me voorgelogen en bedrogen op een moment dat ik hem juist vertrouwde en erbij wilde hebben.”

Shirley (34): „Vorig jaar met kerst was ik er helemaal klaar voor. Ik was een paar maanden samen met mijn vriend en hij zou voor het eerst kerst vieren met mij en mijn familie. Alles leek goed te gaan: we hadden wat cadeautjes voor mijn familieleden gekocht, hadden al inkopen gedaan voor het dessert en de outfits lagen klaar. Ik was enthousiast, hij leek ook blij, en ik zag er echt naar uit om samen een mooie kerst te hebben.

Niet naar kerstdiner

Op eerste kerstdag kreeg ik een appje: ‘Sorry Shirley, ik voel me echt ziek, dus ik kan niet naar het kerstdiner komen.’ Mijn eerste reactie was bezorgdheid, ik wilde dat hij zich beter voelde, maar ergens voelde ik ook een steek van twijfel. Was hij wel echt ziek? Zijn berichtjes waren namelijk opeens heel kort en afstandelijk. Ik had echt het gevoel alsof hij zich terugtrok en gewoon geen kerst met mijn familie wilde vieren, dus ik liet het maar. Ik wenste hem veel beterschap en zei tegen hem dat hij maar moest bellen als ik iets voor hem kon doen. Daarop kreeg ik niet eens meer een reactie.



Toen ik hem twee dagen na kerst weer zag, deed hij alsof alles normaal was. Hij wilde iets opzoeken op zijn telefoon en terwijl hij aan het scrollen was, zag ik opeens een reeks foto’s voorbijflitsen van een andere vrouw. Hij was met haar uit eten gegaan op eerste kerstdag!

Voorgelogen

Mijn hart sloeg over. Alles viel op zijn plek: hij had me voorgelogen en bedrogen op een moment dat ik hem juist vertrouwde en erbij wilde hebben. Het voelde dubbel zo hard, omdat kerst juist een tijd van eerlijkheid, warmte en samenzijn hoort te zijn.



Ik was er kapot van, maar ik was wel direct klaar met deze relatie. Ik voelde me bedrogen, teleurgesteld en boos. Heel erg boos. Het nieuwe jaar begon voor mij dus met een duidelijke keuze: deze relatie was voorbij. Ik blokkeerde hem waar ik kon en besloot dat ik nooit meer iemand zo’n vrije loop over mijn vertrouwen zou laten hebben.

Niet meer voor de gek houden

Het was zwaar om de breuk te verwerken, vooral omdat we al een paar maanden zo close waren, maar achteraf ben ik opgelucht dat ik er een punt achter had gezet. Het leerde me dat eerlijkheid in een relatie ontzettend belangrijk is. Sindsdien laat ik me niet meer voor de gek houden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

