Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland grootste exporteur van kerstartikelen in EU, zegt CBS

Nederland is de grootste exporteur van kerstartikelen in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat heeft becijferd dat onze export van onder meer kerstballen en andere versiering vorig jaar goed was voor 40 procent van het Europese totaal.

Dit betrof bijna allemaal geïmporteerde artikelen die via Nederland werden doorgevoerd naar andere landen. 81 procent van de betreffende producten kwam uit China. In Nederland zelf worden nauwelijks van deze artikelen gemaakt.

Met de Nederlandse uitvoer van kerstartikelen was in totaal 268 miljoen euro gemoeid. Dat was 19 procent meer dan een jaar eerder. Die toename was vooral te danken aan Duitsland, dat vorig jaar voor beduidend meer aan kerstspullen inkocht bij de Nederlandse exporteurs. Ook in onder meer Frankrijk, België en Italië werd extra geld uitgetrokken voor de inkoop uit Nederland.

Toch was er vorig jaar geen sprake van een record als het gaat om de uitvoer van kerstartikelen. Voor de coronacrisis, in 2019, was er nog meer geld mee gemoeid. Toen ging het in totaal om 284 miljoen euro. Nederland importeerde vorig jaar voor 240 miljoen euro kerstartikelen. Volgens het CBS was ons land daarmee ook de grootste importeur van deze goederen in de EU.

ANP

Vorige Volgende

Reacties